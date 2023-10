Astrônomos descobrem poderosa explosão de energia das profundezas do Universo

Os astrónomos detectaram uma rápida explosão de rádio, a mais distante do género alguma vez vista, que viajou oito mil milhões de anos para chegar à Terra. Estas explosões de energia intensa, que duram apenas milissegundos, têm origens que ainda não são totalmente compreendidas. A explosão recém-descoberta parece vir de um pequeno grupo de galáxias em fusão, dando apoio às teorias atuais sobre a sua origem. No entanto, a intensidade da explosão desafia a compreensão dos cientistas sobre como são emitidas.

Os pesquisadores acreditam que rajadas rápidas de rádio podem fornecer informações valiosas sobre os mistérios do universo. Ao estudar estas explosões, os cientistas esperam determinar a quantidade de matéria, ou “matéria normal”, que existe no Universo. Atualmente, as tentativas de medir esta questão indescritível produziram resultados conflitantes. Acredita-se que esta matéria possa estar escondida no espaço entre as galáxias, mas é demasiado quente e difusa para ser detectada através de métodos convencionais. Explosões rápidas de rádio, por outro lado, podem detectar esse material ionizado e fornecer um meio de medi-lo.

A descoberta desta explosão poderosa foi feita usando um telescópio no Japão. Telescópios adicionais foram usados ​​para verificar a descoberta e coletar mais informações sobre ela. Os resultados do estudo foram publicados na revista Science.

Embora a causa das explosões rápidas de rádio permaneça desconhecida, os cientistas estão esperançosos de que pesquisas futuras possam lançar luz sobre as suas origens e ajudar a desvendar os mistérios do universo.

