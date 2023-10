A explosão rápida de rádio mais poderosa e distante já detectada

Os cientistas descobriram recentemente uma poderosa explosão de energia, conhecida como explosão rápida de rádio (FRB), originada nas profundezas do universo. Esta explosão em particular não é apenas a mais distante já vista, mas também é incrivelmente poderosa. Demorou aproximadamente oito bilhões de anos para a explosão chegar à Terra. Em menos de um segundo, liberou a mesma quantidade de energia que o Sol emite em mais de 30 anos.

Explosões rápidas de rádio são explosões intensas de energia que ocorrem no espaço e sua origem exata ainda é desconhecida. Algumas explicações incluem tecnologia extraterrestre ou estrelas de nêutrons. No entanto, esta explosão recentemente descoberta parece vir de um pequeno grupo de galáxias em fusão, o que se alinha com as teorias atuais em torno das suas fontes. A notável intensidade da explosão representa um desafio à nossa compreensão atual de como elas são emitidas.

A capacidade de detectar e estudar rajadas rápidas de rádio tem um grande potencial para responder questões fundamentais sobre o cosmos. Estas explosões poderão ajudar a determinar o peso real do Universo, uma investigação desconcertante que produziu resultados inconclusivos até agora. Os pesquisadores acreditam que a matéria que falta no universo, que representa mais da metade do que deveria estar lá, pode estar escondida no espaço entre as galáxias. Ao detectar material ionizado, as rajadas rápidas de rádio oferecem informações sobre a quantidade de matéria presente nas regiões intergalácticas.

A explosão recente foi inicialmente detectada com um telescópio no Japão e posteriormente examinada em detalhes usando outros telescópios. O Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) permitiu aos cientistas identificar a origem da explosão. Uma investigação mais aprofundada utilizando o Very Large Telescope (VLT) do Observatório Europeu do Sul (ESO), no Chile, revelou que a galáxia fonte é mais antiga e mais distante do que qualquer outra fonte FRB descoberta até à data, provavelmente situada num pequeno grupo de galáxias em fusão.

Esta descoberta inovadora está documentada no artigo intitulado “A luminous fast radio burst that probes the Universe at redshift 1”, publicado na revista Science.

Fontes: Ciência, Universidade de Tecnologia de Swinburne