Cientistas propõem fontes de luz superbrilhantes alimentadas por quasipartículas

Cientistas do Instituto Superior Técnico (IST) em Portugal, da Universidade de Rochester, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e do Laboratoire d'Optique Appliquée em França publicaram um estudo na Nature Photonics propondo a utilização de quasipartículas para criar imagens superbrilhantes. fontes de luz. Essas quasipartículas, formadas pelo movimento sincronizado de muitos elétrons, possuem propriedades únicas que lhes permitem viajar a qualquer velocidade, até mais rápida que a da luz, e resistir a forças intensas.

As quasipartículas têm a capacidade de se mover de maneiras que não seriam permitidas pelas leis da física que regem as partículas individuais. Os pesquisadores conduziram simulações computacionais avançadas em supercomputadores para estudar as propriedades das quasipartículas nos plasmas. Eles descobriram aplicações promissoras para fontes de luz baseadas em quasipartículas, incluindo imagens não destrutivas para varredura de vírus, compreensão de processos biológicos, fabricação de chips de computador e exploração do comportamento da matéria em corpos celestes.

As fontes de luz baseadas em quasipartículas propostas têm várias vantagens sobre as formas existentes, como os lasers de elétrons livres. As fontes baseadas em quasipartículas são muito menores e mais práticas para laboratórios, hospitais e empresas. Com uma distância mínima a percorrer, as quasipartículas poderiam produzir luz incrivelmente brilhante, levando potencialmente a avanços científicos e tecnológicos significativos.

Esta pesquisa abre novas possibilidades para o campo da física das radiações e pode revolucionar as fontes de luz, possibilitando uma ampla gama de aplicações em diversos campos científicos e tecnológicos.

Fonte: Universidade de Rochester