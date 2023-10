Uma nova lei científica nomeia “a lei do aumento da informação funcional” proposta por pesquisadores

By

Os pesquisadores introduziram uma nova lei científica que abrange a evolução de vários sistemas naturais no universo, incluindo vida, minerais, planetas e estrelas. Conhecida como “a lei do aumento da informação funcional”, esta lei identifica conceitos universais de seleção que levam os sistemas a se tornarem mais complexos ao longo do tempo.

A equipe de pesquisa, composta por cientistas de diversas áreas, como filosofia, astrobiologia, física teórica, mineralogia e ciência de dados, colaborou para abordar a questão fundamental de por que sistemas complexos, incluindo a vida, tendem a evoluir em direção a maiores informações funcionais. Suas descobertas foram publicadas na revista PNAS.

A lei do aumento da informação funcional afirma que a informação funcional de um sistema aumentará e evoluirá se múltiplas configurações do sistema forem selecionadas para uma ou mais funções. Isto se aplica a sistemas formados por numerosos componentes, como átomos, moléculas e células, que podem ser reorganizados repetidamente para adotar múltiplas configurações, com apenas alguns sobrevivendo com base em sua função.

Ao expandir a teoria da evolução de Darwin, os investigadores argumentam que os sistemas não vivos também evoluem quando novas configurações de componentes melhoram a sua função. Um exemplo de função mencionada no estudo é a estabilidade.

A comunidade científica respondeu a esta nova lei com entusiasmo. Stuart Kauffman, biólogo teórico da Universidade da Pensilvânia, elogiou-o como um “artigo soberbo, ousado, amplo e transformacional”. Milan Cirkovic, professor pesquisador do Observatório Astronômico de Belgrado, descreveu o estudo como “uma brisa de ar fresco” nos campos da astrobiologia, ciência de sistemas e teoria da evolução.

No entanto, nem todos os cientistas estão convencidos desta nova lei. O astrônomo Martin Rees, da Universidade de Cambridge, expressou ceticismo, afirmando que o surgimento de uma variedade de materiais, ambientes e estruturas no mundo inanimado não requer necessariamente um novo princípio subjacente análogo à seleção darwiniana via herança.

Concluindo, a introdução da lei do aumento da informação funcional fornece aos cientistas uma compreensão mais ampla da evolução de vários sistemas naturais no universo. Embora seja recebido com entusiasmo e elogios por muitos, também existem opiniões divergentes dentro da comunidade científica sobre o seu significado.

