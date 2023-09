Cientistas prevêem um futuro supercontinente, mas a Nova Zelândia não fará parte dele

Uma pesquisa recentemente divulgada sugere que em 250 milhões de anos, a terra da Terra formará mais uma vez um supercontinente, fundindo os sete continentes numa enorme massa terrestre. Prevê-se que este supercontinente esteja centrado em torno da África moderna, com a Austrália colidindo com a Ásia e a África colidindo com a Europa. A Antártida, a América do Norte e a América do Sul juntar-se-ão então às outras. No entanto, enquanto estas massas de terra convergem, a Nova Zelândia, também conhecida como Aotearoa, permanecerá ao largo da costa da Austrália.

Espera-se que o movimento das placas tectônicas, também conhecido como deriva continental, junte os continentes nos próximos 250 milhões de anos. Prevê-se que a Austrália se desloque para norte, em direção às cadeias de ilhas do Sudeste Asiático, dentro de cerca de 25 milhões de anos, mas devido à sua posição na placa australiana, não se espera que a Nova Zelândia encontre a Austrália. Em vez disso, a Nova Zelândia permanecerá na viagem da placa australiana em direção ao norte.

Ao longo de 75 milhões de anos, espera-se que a Nova Zelândia alcance o equador, mais ou menos na mesma altura em que África, Ásia, Austrália e Europa convergem para formar o supercontinente. Depois disso, a Nova Zelândia seguirá em direção ao sul em um ritmo mais lento e acabará entre 20 e 30 graus de latitude abaixo do equador.

No entanto, prevê-se que a vida na futura Nova Zelândia estará longe de ser agradável. A presença do supercontinente a oeste fará com que as Ilhas do Norte e do Sul sejam “banhadas por mares tropicais quentes”, tornando a Nova Zelândia inabitável. Espera-se que a formação do supercontinente libere gases de efeito estufa, incluindo dióxido de carbono, provenientes da atividade vulcânica, levando a um aumento significativo nas temperaturas globais.

De acordo com um modelo computacional, a atmosfera poderá conter quase 50% mais dióxido de carbono em 250 milhões de anos em comparação com hoje. A combinação do aumento dos gases com efeito de estufa, do aumento da energia solar e da ausência de mares frios tornaria o supercontinente inóspito para a maioria das formas de vida. Quase metade da massa terrestre se tornaria deserta, com temperaturas superiores a 40 graus Celsius em muitas áreas.

Embora este cenário futuro pareça distante, realça a importância da ação climática para manter o planeta numa condição mais fria e habitável. A investigação serve como um lembrete de que a manutenção de um clima hospitaleiro é crucial para a sobrevivência e o bem-estar das gerações presentes e futuras.

Definições:

– Supercontinente: Uma grande massa terrestre que consiste em vários continentes unidos.

– Movimento tectónico/deriva continental: O movimento gradual e colisão das placas tectónicas da Terra.

– Gás de efeito estufa: Gás que contribui para o efeito estufa ao absorver a radiação infravermelha, provocando o aumento da temperatura da Terra.

– Manto: Uma camada abaixo da crosta terrestre que flui lentamente devido ao calor do planeta.

Fontes:

– Universidade de Bristol

- COISA