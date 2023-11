Uma descoberta surpreendente: os folículos capilares desempenham um papel fundamental na detecção do toque suave

Um estudo inovador conduzido por pesquisadores do Imperial College London revelou uma nova e fascinante visão sobre o nosso sentido do tato. Até agora, acreditava-se amplamente que as sensações só podiam ser transmitidas através de terminações nervosas encontradas na pele e nos folículos capilares circundantes. No entanto, este estudo revela um caminho totalmente diferente através do qual podemos perceber toques leves – diretamente através dos nossos próprios folículos capilares.

A equipe empregou um método inovador de sequenciamento de RNA e descobriu que as células dentro de uma parte específica do folículo piloso, conhecida como bainha radicular externa (ORS), possuem uma concentração maior de receptores sensíveis ao toque em comparação com células equivalentes na pele. Para explorar ainda mais esse fenômeno, os pesquisadores cultivaram culturas de laboratório de células de folículos capilares humanos juntamente com nervos sensoriais. Notavelmente, quando as células do folículo piloso foram estimuladas mecanicamente, os nervos sensoriais adjacentes também foram ativados, confirmando o registro do toque.

Curiosamente, as experiências também revelaram a libertação de neurotransmissores, nomeadamente serotonina e histamina, pelas células ORS através de pequenos sacos chamados vesículas. Ao sinalizar para as células circundantes, estes neurotransmissores contribuem para a comunicação de informações relacionadas ao toque. Os investigadores estão entusiasmados com esta descoberta, destacando que ela levanta inúmeras questões sobre o papel preciso das células ORS e convida a uma investigação mais aprofundada sobre como a nossa pele percebe o toque.

Os mecanorreceptores são células nervosas especializadas responsáveis ​​pela sensação do toque. Esses mecanorreceptores nos permitem perceber uma ampla gama de sensações, desde brisas suaves até pressões firmes. Neste estudo específico, descobriu-se que as células do folículo capilar interagem especificamente com mecanorreceptores de baixo limiar (LTMRs), que são capazes de detectar toques leves.

Embora a importância dos pelos corporais na percepção do toque já fosse conhecida, esta pesquisa se aprofunda na intrincada interação biológica entre as células ORS e os LTMRs, além de uma simples resposta mecânica. No entanto, as razões subjacentes a este fenómeno continuam a ser um enigma que os investigadores estão ansiosos por resolver. Uma via interessante de investigação é se os folículos capilares ativam tipos específicos de nervos sensoriais para um mecanismo único e ainda desconhecido.

Além disso, os experimentos revelaram uma disparidade impressionante quando as células da pele foram substituídas por células do folículo capilar. Neste caso, a histamina foi liberada, mas os níveis de serotonina foram mínimos. Esta discrepância intrigante implica que há algo distinto na função das células ORS.

As implicações deste estudo vão além da nossa compreensão da percepção do toque. Uma vez que a histamina desempenha um papel crucial em várias doenças inflamatórias da pele, como o eczema, uma exploração mais aprofundada de como os folículos capilares detectam o toque poderia potencialmente abrir caminho para melhores tratamentos e medidas preventivas.

Esta pesquisa inovadora, que lança luz sobre as intrincadas habilidades de detecção de toque dos folículos capilares, oferece possibilidades interessantes para estudos futuros nos campos da neurociência e da dermatologia. As descobertas do estudo foram publicadas na conceituada revista científica Science Advances.