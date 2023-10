Cientistas desenvolvem biorrevestimento com tinta para complementar o ar no habitat de Marte

By

Os pesquisadores desenvolveram um biorrevestimento, chamado Green Living Paint, que poderia ser incorporado ao habitat de Marte para complementar o ar. O biorevestimento contém um tipo de bactéria chamada Chroococcidiopsis cubana, que aproveita uma forma única de fotossíntese para sobreviver em condições extremas. Esta bactéria absorve dióxido de carbono (CO2) e libera oxigênio como parte do processo. A equipe liderada pela microbiologista Simone Krings, da Universidade de Surrey, no Reino Unido, teve como objetivo criar uma matriz de biorrevestimento durável e ecologicamente correta para as bactérias.

O biorevestimento foi desenvolvido misturando látex com partículas de nanoargila para obter uma estrutura porosa, mas mecanicamente robusta. Os pesquisadores observaram o revestimento por 30 dias e descobriram que ele liberava consistentemente até 0.4 gramas de oxigênio por grama de biomassa por dia, enquanto absorvia CO2. Este método sustentável tem implicações para a exploração espacial, bem como aborda as preocupações sobre o aumento das emissões e a escassez de água na Terra.

Embora a atual produção de oxigénio não seja suficiente para um habitat de Marte por si só, poderia reduzir significativamente a quantidade de oxigénio que as missões espaciais necessitam de transportar. A capacidade da Chroococcidiopsis cubana de sobreviver em ambientes extremos a torna uma candidata potencial à colonização de Marte. A pesquisa foi publicada no Microbiology Spectrum.

