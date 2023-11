Nova descoberta: o pó fino de silicato desempenhou um papel fundamental na extinção dos dinossauros

Os cientistas descobriram um fator inovador que contribuiu para a extinção dos dinossauros. Embora o impacto do asteróide gigante tenha sido creditado por ter eliminado estas criaturas antigas, uma nova investigação revela que a poeira fina de silicato desempenhou um papel crucial na devastação da Terra.

Há cerca de 66 milhões de anos, um enorme asteróide medindo pelo menos 10 km de diâmetro colidiu com o nosso planeta. O impacto libertou uma quantidade inimaginável de energia, equivalente a 4.7 mil milhões de vezes a da bomba de Hiroshima. As consequências pintaram um quadro sombrio: ondas de choque lançaram peixes para fora da água, enterrando-os sob camadas de lama e detritos a milhares de quilómetros de distância. Incêndios florestais assolaram vastas regiões, enquanto tsunamis com mais de um quilômetro de altura engolfaram os oceanos. O planeta tremeu com megaterremotos que persistiram por meses. Choveu ácido sulfúrico, transformando os oceanos em armadilhas mortais ácidas, enquanto a luz solar foi bloqueada pela matéria atmosférica durante mais de um ano, causando um drástico efeito de resfriamento. Este evento cataclísmico levou ao colapso das cadeias alimentares e à extinção de aproximadamente três quartos de todas as formas de vida na Terra.

Pesquisas anteriores atribuíram o “inverno de impacto” subsequente às partículas de enxofre e fuligem liberadas na atmosfera. No entanto, este último estudo desafia essa noção. Cientistas examinaram minerais preservados em rochas em um sítio fóssil na Dakota do Norte, nos EUA, e fizeram uma descoberta surpreendente. A concentração de partículas finas de pó de silicato foi muito maior do que inicialmente previsto. Quando inseridas em um modelo climático, descobriu-se que essas partículas permaneceram na atmosfera por até 15 anos após o impacto, causando um resfriamento significativo da superfície da Terra, até notáveis ​​15 °C (27 °F). Isto constitui uma mudança climática profunda, especialmente quando se consideram as consequências projectadas de apenas 2 °C (3.6 °F) de aquecimento global.

Esta descoberta lança nova luz sobre as consequências devastadoras de um impacto desta magnitude. Enfatiza a importância da monitorização contínua dos céus para proteger o nosso planeta de futuras ameaças cósmicas. Cada nova revelação aumenta a nossa compreensão do evento catastrófico que exterminou os dinossauros e remodelou o curso da vida na Terra.

Perguntas frequentes

P: O impacto do asteróide por si só causou a extinção dos dinossauros?

R: Não, o impacto do asteróide desencadeou uma série de efeitos em cascata que contribuíram para o evento de extinção.

P: Por quanto tempo a poeira fina de silicato permaneceu na atmosfera?

R: Acredita-se que as partículas de poeira fina de silicato tenham permanecido na atmosfera por até 15 anos após o impacto.

P: Qual foi o impacto global do pó de silicato no clima da Terra?

R: A presença de poeira fina de silicato causou um efeito de resfriamento significativo, reduzindo a temperatura da superfície da Terra em até 15 °C (27 °F).

P: Que percentagem de formas de vida na Terra foram exterminadas como resultado deste evento?

R: Aproximadamente três quartos de todas as formas de vida na Terra foram extintas devido às consequências devastadoras do impacto do asteróide.