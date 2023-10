Desvendando os segredos de Marte: novos insights sobre o interior do planeta

Ondas sísmicas desencadeadas pelo impacto de um meteorito em Marte revelaram revelações intrigantes sobre o interior profundo do planeta. Estas descobertas inovadoras desafiam suposições de longa data e fornecem aos cientistas informações valiosas sobre a anatomia do nosso planeta vizinho.

Os dados sísmicos recolhidos pela sonda InSight da NASA iluminam a presença de uma camada de rocha derretida anteriormente desconhecida que circunda o núcleo metálico líquido de Marte. Este componente mais interno é agora considerado menor e mais denso do que se acreditava anteriormente, sinalizando uma mudança significativa na nossa compreensão da estrutura interna de Marte.

Quando as ondas sísmicas viajam através de diferentes materiais dentro de um planeta, incluindo aqueles gerados por impactos de meteoritos, a sua velocidade e forma mudam. Os dados adquiridos pelo instrumento sismógrafo InSight permitiram aos cientistas obter uma imagem mais clara da composição interna de Marte.

O impacto de um meteorito em Tempe Terra, uma região montanhosa marciana, em 18 de setembro de 2021, desencadeou um terremoto de magnitude 4.2 e deixou para trás uma cratera medindo aproximadamente 425 pés (130 metros) de largura. Curiosamente, este impacto ocorreu no lado oposto de Marte da localização da InSight em Elysium Planitia, uma região de planícies.

As ondas sísmicas geradas por este evento penetraram no interior profundo do planeta, incluindo o núcleo, oferecendo informações sem precedentes. Antes desta descoberta, os cientistas só podiam observar reflexões do topo do núcleo de Marte, e não ondas sísmicas que o atravessavam.

Ao analisar o comportamento destas ondas, os investigadores identificaram a presença de uma camada de silicato derretido, com aproximadamente 90 km de espessura, em torno do núcleo. Esta região fundida, localizada no manto, porção interior do planeta, era até então desconhecida.

Além disso, os investigadores calcularam um novo tamanho para o núcleo de Marte, estimando o seu diâmetro em cerca de 2,080 km, cerca de 3,350% menor do que as estimativas anteriores. Eles também descobriram que o manto, que fica entre a crosta externa e o núcleo do planeta, se estende aproximadamente 30 km abaixo da superfície.

Ao contrário da Terra, Marte possui uma camada total ou parcialmente fundida em torno do seu núcleo. Um estudo indica a presença de uma camada totalmente fundida, enquanto o outro sugere que ela está parcialmente fundida na parte superior. A camada fundida e parcialmente fundida consiste principalmente de silicatos enriquecidos em ferro e elementos produtores de calor radioativos, distintos do manto sólido sobrejacente.

Outros estudos revelam que o núcleo de Marte é composto principalmente de ferro e níquel, juntamente com elementos mais leves como enxofre, oxigênio, carbono e hidrogênio. Esses elementos mais leves compreendem aproximadamente 9-15% da composição do núcleo em peso, o que é menor do que se acreditava anteriormente, mas comparável ao núcleo da Terra.

Esta investigação inovadora desafia a nossa compreensão da estrutura interna de Marte e sublinha a complexidade dos planetas como sistemas diversos. Marte, com um diâmetro de cerca de 4,220 milhas (6,791 km) em comparação com os 7,926 milhas (12,755 km) da Terra, continua a cativar cientistas e astrónomos.

