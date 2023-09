Vermes parasitas manipulam formigas para navegar pelas folhas da grama

Um estudo recente revelou que vermes parasitas conhecidos como vermes do fígado lanceta têm uma estratégia mais sofisticada para infectar formigas do que se pensava anteriormente. Esses vermes obrigam as formigas a subir nas folhas da grama e depois descer novamente quando o tempo fica muito quente. O objetivo dessa manipulação é aumentar as chances de as formigas serem comidas por animais maiores, permitindo que os vermes continuem seu ciclo de vida.

Os vermes hepáticos lancet vivem principalmente dentro de vacas ou outros ruminantes pastando quando adultos. Os vermes depositam ovos na grama através da excreção da vaca, que depois são comidos pelos caracóis. Dentro dos caracóis, os vermes atingem o próximo estágio larval e se reproduzem assexuadamente. Os caracóis reagem à infestação formando cistos ao redor dos vermes, que eventualmente são tossidos e ingeridos pelas formigas junto com as larvas do verme.

Uma vez dentro de uma formiga, as larvas entram no próximo estágio de vida. A maioria migra para o estômago da formiga, mas uma delas chega ao cérebro e assume o controle. A formiga infectada é então obrigada a subir até o topo de uma folha de grama e se prender, proporcionando uma oportunidade para animais maiores comerem a formiga e os vermes. Os vermes finalmente atingem a idade adulta dentro de seu último hospedeiro, passam para o fígado, se alimentam, acasalam e põem ovos para reiniciar o ciclo.

Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Copenhague decidiu investigar mais detalhadamente esse processo complexo. Eles estudaram mais de mil formigas infectadas em uma floresta na Dinamarca e descobriram que a temperatura tinha maior influência no comportamento das formigas. As formigas permaneciam na grama durante os dias frios, mas voltavam para baixo nos dias quentes. Isso sugere que os vermes manipulam as formigas à noite e pela manhã para posicioná-las na grama quando os animais pastam estão ativos e depois protegê-las do sol durante o dia.

Estas descobertas destacam a complexidade do comportamento dos parasitas e a necessidade de mais pesquisas para compreender os mecanismos específicos usados ​​por estes vermes para manipular os cérebros das formigas. Embora os humanos possam ocasionalmente ser infectados por vermes hepáticos lancetados, essas infecções são raras e os humanos são hospedeiros acidentais.

Fontes: Ecologia Comportamental