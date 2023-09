Vermes parasitas manipulam formigas para escalar folhas de grama

Uma pesquisa recente revelou que os vermes parasitas, especificamente os vermes do fígado, têm a capacidade de manipular as formigas para subirem nas folhas da grama e depois descerem novamente quando o tempo fica muito quente. Esses vermes têm um ciclo de vida complexo que depende de serem comidos por animais maiores para continuar seu ciclo reprodutivo.

Os vermes do fígado lanceta vivem principalmente como adultos dentro de vacas ou outros ruminantes pastando. Porém, para chegar ao anfitrião final, eles passam por uma série de etapas. Os ovos dos vermes são excretados pelas vacas e vão parar na grama, onde são consumidos pelos caracóis. Dentro dos caracóis, os vermes atingem o estágio larval e se reproduzem assexuadamente. Os caracóis respondem à infestação formando cistos ao redor dos vermes, que são expelidos como bolas de limo. As formigas, sem saber, consomem essas bolas de limo, junto com as larvas dos vermes.

Uma vez dentro da formiga, as larvas crescem e migram para o estômago da formiga, enquanto uma larva segue para o cérebro da formiga e assume o controle. A formiga infectada é então manipulada para subir até o topo de uma folha de grama e agarrá-la, tornando-a um alvo fácil para ruminantes errantes consumirem involuntariamente a formiga e os parasitas. Uma vez dentro do hospedeiro final, os vermes atingem a idade adulta, passam para o fígado, alimentam-se, acasalam e põem ovos, reiniciando o ciclo.

Pesquisadores do Departamento de Ciências Vegetais e Ambientais da Universidade de Copenhague conduziram um estudo para compreender melhor o comportamento das formigas infectadas. Eles observaram mais de 1,000 formigas infectadas nas florestas de Bidstrup, na Dinamarca, durante 13 dias não consecutivos. O estudo descobriu que a temperatura desempenhou um papel significativo no comportamento das formigas. Nos dias frios, as formigas permaneciam principalmente na grama, enquanto nos dias mais quentes, elas rastejavam de volta para baixo e retomavam suas atividades normais. Isso sugere que os vermes manipulam as formigas durante a noite e nas primeiras horas da manhã.

O estudo destaca a complexidade e sofisticação destes parasitas e o quão pouco ainda sabemos sobre eles. Mais pesquisas são necessárias para descobrir os mecanismos específicos que permitem que os vermes manipulem o cérebro da formiga. Embora os humanos possam ocasionalmente ser infestados por esses vermes, as infecções são raras e os humanos são hospedeiros acidentais.

Fonte: The Guardian