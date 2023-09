Os cientistas fizeram recentemente uma descoberta inovadora sobre a formação de diamantes rosa, conhecidos pela sua raridade e beleza extraordinária. Os diamantes rosa estão entre as pedras mais caras do mundo e há muito são cobiçados por colecionadores e entusiastas de joias. A maioria destas gemas raras, mais de 90 por cento, foram descobertas na mina Argyle, no remoto noroeste da Austrália, que recentemente encerrou as operações.

A questão de por que a mina Argyle produziu um número tão elevado de diamantes rosa tem intrigado os pesquisadores durante anos. Ao contrário da maioria das outras minas de diamantes, que estão localizadas no meio dos continentes, a mina Argyle está situada na extremidade de um deles. Num novo estudo publicado na revista Nature Communications, uma equipa de cientistas australianos revelou que os diamantes rosa foram trazidos para a superfície da Terra através da dissolução do primeiro supercontinente, há aproximadamente 1.3 mil milhões de anos.

Segundo o principal autor do estudo, Hugo Olierook, da Curtin University, na Austrália Ocidental, dois dos três ingredientes necessários para a formação de diamantes rosa já eram conhecidos. O primeiro ingrediente é o carbono, que deve estar situado nas profundezas da Terra, pelo menos 150 quilómetros (93 milhas) abaixo da superfície. Se o carbono fosse mais superficial, transformar-se-ia em grafite, uma substância muito menos valiosa que os diamantes.

O segundo ingrediente é a quantidade precisa de pressão necessária para alterar a clareza dos diamantes e dar-lhes a sua tonalidade rosa característica. Olierook explica que aplicar pouca pressão resultaria em diamantes transparentes, enquanto muita pressão faria com que ficassem marrons. É importante notar que grande parte dos diamantes encontrados na mina Argyle eram da variedade marrom, menos valiosa.

Esta recente descoberta esclarece o processo de formação de diamantes rosa e fornece informações valiosas para a localização de depósitos semelhantes em todo o mundo. Mais pesquisas neste campo poderiam revelar fontes adicionais dessas gemas tão procuradas, oferecendo uma oferta maior no mercado. O estudo reforça o fascínio e a intriga que rodeiam os diamantes rosa, solidificando a sua reputação como algumas das pedras mais valorizadas e exclusivas do mundo.

