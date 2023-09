O “ingrediente que faltava” para os diamantes rosa encontrados, abrindo portas para novas descobertas

Os cientistas fizeram uma descoberta inovadora que esclarece a origem dos diamantes rosa, uma das pedras preciosas mais caras e procuradas do mundo. A maioria dos diamantes rosa foram descobertos na agora fechada mina Argyle, no remoto noroeste da Austrália, mas as razões por trás da abundância dessas pedras preciosas permanecem um mistério.

Num estudo publicado na revista Nature Communications, uma equipa de investigadores australianos revelou que os diamantes rosa foram formados como resultado da dissolução do primeiro supercontinente há cerca de 1.3 mil milhões de anos. Este evento trouxe os diamantes à superfície da Terra, tornando-os acessíveis aos humanos.

O principal autor do estudo, Hugo Olierook, da Curtin University, explicou que a formação de diamantes rosa requer três ingredientes. O primeiro é o carbono, mas não qualquer carbono – deve estar nas profundezas da Terra, abaixo dos 150 km. O segundo ingrediente é a quantidade certa de pressão para afetar a clareza dos diamantes, transformando-os de transparentes em rosa. Por último, o ingrediente que falta é um evento vulcânico que impulsionou os diamantes para a superfície da Terra.

Usando um laser mais fino que um fio de cabelo humano, os investigadores examinaram cristais numa amostra de rocha Argyle e determinaram que os diamantes surgiram há 1.3 mil milhões de anos, ou seja, 100 milhões de anos mais tarde do que se acreditava anteriormente. Esta linha do tempo está alinhada com a dissolução do supercontinente, conhecido como Nuna ou Columbia, que ocorreu há cerca de 1.8 mil milhões de anos.

Durante este período de colisões devastadoras, uma imensa pressão distorceu a cor dos diamantes, dando-lhes a sua tonalidade rosa. Quando Nuna começou a se desintegrar, ativou a “cicatriz” dessas colisões, fazendo com que o magma subisse através da antiga cicatriz e trouxesse os diamantes junto com ele.

Embora a mina Argyle tenha fechado, esta nova compreensão do processo de formação dos diamantes rosa pode ajudar nos esforços futuros para localizar gemas semelhantes. As áreas próximas das bordas dos continentes, como o Canadá, a Rússia, a África Austral e a Austrália, que também foram afectadas pela dissolução de Nuna, têm potencial para se tornarem novos “paraísos de diamantes rosa”.

Embora se espere que o valor dos diamantes rosa continue a aumentar à medida que a oferta diminui, encontrar mais destas gemas raras não será uma tarefa fácil ou rápida. No entanto, esta descoberta abre caminho para a exploração contínua e para a potencial descoberta de diamantes rosa ainda mais impressionantes.

Fonte: Nature Communications.