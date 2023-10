Fóssil de aranha de alçapão gigante antigo encontrado na Austrália

Os cientistas fizeram uma descoberta significativa na Austrália, descobrindo uma aranha gigante fossilizada em Nova Gales do Sul. Este é apenas o quarto exemplar desse tipo encontrado no país. A aranha, chamada Megamonodontium mccluskyi, viveu durante o período Mioceno, aproximadamente 11 a 16 milhões de anos atrás. A descoberta é importante porque apenas quatro fósseis de aranhas foram encontrados na Austrália, o que tornou difícil para os cientistas compreender a história evolutiva destas criaturas. Ao estudar o fóssil, os pesquisadores podem obter informações sobre a extinção das aranhas e compreender melhor o passado.

A aranha gigante do alçapão teria residido no que hoje é uma área de pastagem conhecida como McGraths Flat, mas já foi uma exuberante floresta tropical. A descoberta deste fóssil de aranha, juntamente com outros fósseis de plantas, aranhas de alçapão, cigarras gigantes e vespas, permite aos cientistas aprender mais sobre o clima passado da Austrália. O fato de ter sido encontrado em uma camada de sedimentos de floresta tropical indica que a região já foi muito mais úmida do que é hoje. Esta informação pode ajudar os investigadores a compreender como as mudanças climáticas já afectaram os ecossistemas do país e como podem continuar a impactá-los.

A aranha fossilizada é cinco vezes maior que seus parentes modernos, com comprimento corporal de 23.31 milímetros. Através da microscopia eletrônica de varredura, os cientistas conseguiram examinar detalhes minuciosos da anatomia da aranha, como suas garras e cerdas. Esses detalhes permitiram que eles o colocassem com segurança perto do moderno Monodontium, ou aranha de alçapão. No entanto, a espécie foi extinta na Austrália continental e só é encontrada em florestas úmidas de Cingapura a Papua Nova Guiné.

Esta descoberta significativa fornece novas informações sobre a história evolutiva e a extinção das aranhas na Austrália. Também esclarece o clima passado do país e como ele mudou ao longo de milhões de anos. As descobertas foram publicadas no Zoological Journal of the Linnean Society.

Fonte: Matthew R McCurry, Michael Frese, Robert Raven, “Várias espécies de aranha de alçapão moderna”.