Branqueamento de coral encontrado em profundidades inesperadas no Oceano Índico

Pesquisadores da Universidade de Plymouth fizeram uma descoberta surpreendente sobre o branqueamento de corais no Oceano Índico. Eles encontraram evidências de branqueamento de corais até 90 metros (295 pés) abaixo da superfície, profundidades que antes se pensava serem resistentes ao aquecimento dos oceanos. O estudo, publicado na Nature Communications, revelou que até 80% dos recifes em certas áreas do fundo do mar foram danificados pelo aumento da temperatura dos oceanos.

Tradicionalmente, acreditava-se que os corais mais profundos eram resistentes ao aquecimento dos oceanos porque se pensava que as águas mais frias em que habitam permaneciam relativamente estáveis. No entanto, este estudo mostrou que este não é o caso, colocando potencialmente os recifes em profundidades semelhantes em todo o mundo em risco devido às alterações climáticas.

A equipe de pesquisa usou uma combinação de monitoramento in situ, robôs subaquáticos e dados oceanográficos gerados por satélite para estudar o fenômeno. Eles descobriram que mesmo quando as temperaturas da superfície permaneciam estáveis, um aumento significativo na temperatura abaixo da superfície estava afetando os corais do fundo do mar. Este branqueamento em águas profundas ocorreu mesmo quando os recifes mais rasos não mostravam sinais de danos.

Embora o estudo tenha descoberto que partes do recife tinham recuperado quando os investigadores regressaram em 2020 e 2022, as descobertas ainda são motivo de preocupação. Esperava-se que os corais mesofóticos, encontrados entre 100 e 490 pés abaixo da superfície, mitigassem os danos ecológicos causados ​​pelo branqueamento dos corais em águas rasas devido ao aquecimento dos oceanos. No entanto, estes corais também estão agora em risco.

O impacto das alterações climáticas na oceanografia da região está a ser amplificado por ciclos naturais, como o El Niño e o Dipolo do Oceano Índico. Os investigadores sublinham a necessidade urgente de expandir a nossa compreensão dos impactos destas mudanças nestes ambientes, sobre os quais atualmente temos conhecimento limitado.

Fontes:

– Estudo publicado na Nature Communications

– Equipe de pesquisa da Universidade de Plymouth