Um estudo recente publicado na Earth-Science Reviews lança uma nova luz sobre a extinção da biota Malvinoxhosan, um antigo grupo de animais aquáticos que outrora habitou o supercontinente Gondwana. Durante quase dois séculos, a causa do seu desaparecimento permaneceu um mistério, mas agora os investigadores acreditam ter descoberto a verdade. A culpa aponta diretamente para as alterações climáticas.

Gondwana, que abrangia partes da atual África, América do Sul, Austrália, Antártida, o subcontinente indiano e a Península Arábica, estava situada perto do Pólo Sul. Ao longo de um período de 5 milhões de anos, o nível do mar ao redor de Gondwana baixou gradualmente, levando à extinção da biota Malvinoxhosan.

Ao reanalisar centenas de fósseis e examinar as propriedades geológicas das rochas onde foram encontrados, os pesquisadores conseguiram montar uma linha do tempo de eventos. As camadas fósseis da biota Malvinoxhosan corresponderam a ligeiras diminuições no nível do mar, o que provou ser a “arma fumegante” que desencadeou estes eventos de extinção. As alterações climáticas causadas pelas descidas do nível do mar perturbaram as correntes oceânicas, afetando os processos oceânicos em torno do Pólo Sul.

A biota Malvinoxhosan, que se acredita ter evoluído para sobreviver em águas mais frias, não conseguiu se adaptar às mudanças climáticas resultantes das perturbações nas correntes oceânicas. Como consequência, foram substituídas por espécies marinhas mais adaptáveis ​​e adequadas às águas mais quentes.

Este evento de extinção teve um impacto devastador no ecossistema em torno do Pólo Sul, levando a um colapso da biodiversidade que ainda persiste até hoje. As conclusões do estudo têm implicações mais amplas, servindo como um alerta sobre a vulnerabilidade dos ambientes e ecossistemas polares às mudanças no nível do mar e na temperatura.

À medida que enfrentamos a actual crise de biodiversidade, esta investigação destaca como os ecossistemas são sensíveis às alterações climáticas induzidas pelo homem. Serve como um lembrete claro de que quaisquer mudanças irreversíveis que fizermos hoje terão consequências permanentes e de longo alcance para o nosso planeta.

Perguntas frequentes

P: O que é Gondwana?



R: Gondwana era um supercontinente que existia há cerca de 420 milhões de anos e compreendia partes da África, América do Sul, Austrália, Antártida, o subcontinente indiano e a Península Arábica.

P: Qual era a biota do Malvinoxhosan?



R: A biota Malvinoxhosan era um antigo grupo de animais aquáticos que viviam nas águas ao redor de Gondwana. Consistia principalmente de trilobitas, braquiópodes semelhantes a bivalves, moluscos e equinodermos.

P: O que causou a extinção da biota Malvinoxhosan?



R: Uma diminuição gradual do nível do mar perturbou as correntes oceânicas em torno do Pólo Sul, resultando em mudanças climáticas às quais a biota Malvinoxhosan não conseguiu se adaptar, levando em última análise à sua extinção.

P: O que esta investigação nos diz sobre as actuais alterações climáticas?



R: O estudo destaca a sensibilidade dos ambientes e ecossistemas polares às mudanças no nível do mar e na temperatura. Serve como um lembrete das consequências irreversíveis das alterações climáticas induzidas pelo homem sobre a biodiversidade.

P: Poderá o ecossistema em torno do Pólo Sul recuperar os seus níveis históricos de biodiversidade?



R: O ecossistema não se recuperou totalmente desde o evento de extinção, sugerindo que a perda de biodiversidade causada pelo desaparecimento da biota Malvinoxhosan teve impactos duradouros.