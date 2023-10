A surpreendente vida do mar profundo revelada em novas filmagens

Imagens recém-lançadas capturadas na misteriosa “zona crepuscular” do fundo do mar revelaram um mundo repleto de vida. Esta filmagem foi feita em torno dos Montes Submarinos Geólogos, perto das ilhas havaianas, usando um veículo de exploração em águas profundas chamado Mesobot. A zona crepuscular refere-se a áreas do oceano onde a luz solar não consegue penetrar, começando a aproximadamente 100 metros (330 pés) de profundidade.

A filmagem mostra uma série de organismos fascinantes, incluindo longas cadeias de criaturas, formas de vida com tentáculos e até uma lula emitindo uma nuvem de tinta defensiva. Esses organismos constituem a maior migração animal da Terra, pois migram diariamente das águas superficiais para as profundezas escuras para se esconderem durante o dia. Esta migração desempenha um papel crucial na regulação do clima global pelos oceanos, transportando carbono das águas superficiais para as profundezas do oceano, onde pode ser sequestrado por longos períodos.

O Mesobot, ao contrário de outros veículos de exploração em águas profundas, foi concebido para ter um impacto mínimo na vida oceânica profunda. Seu design fino e hélices lentas evitam que ele assuste a vida selvagem que encontra. Isto é importante tendo em conta a natureza frágil dos ecossistemas de águas profundas.

O mar profundo permanece em grande parte inexplorado, com apenas cerca de 25% do fundo do mar adequadamente mapeado. As missões oceânicas profundas são vitais para descobrir e compreender a vida diversificada e muitas vezes enigmática que existe nestes territórios desconhecidos. Além disso, estas missões podem revelar aplicações potenciais para a vida marinha profunda, como o desenvolvimento de novos medicamentos. Estudos demonstraram que os invertebrados marinhos produzem uma maior variedade de substâncias antibióticas, anticancerígenas e anti-inflamatórias do que qualquer grupo de organismos terrestres.

Compreender o mar profundo e os seus habitantes tem implicações de longo alcance, especialmente à medida que as actividades industriais como a mineração em alto mar se tornam mais predominantes. Ao lançar luz sobre este mundo oculto, os cientistas esperam preservar e proteger estes delicados ecossistemas e aproveitar os benefícios potenciais que eles encerram.

Fontes:

– Administração Nacional Oceânica e Atmosférica

– Instituição Oceanográfica Woods Hole