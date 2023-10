Novas evidências sugerem enorme cratera de asteróide enterrada sob a Austrália

Os cientistas continuam a descobrir segredos fascinantes sobre o nosso antigo planeta, e a última descoberta pode mudar para sempre a nossa compreensão da história da Terra. O geólogo Andrew Glikson e o seu colega Tony Yeates publicaram um estudo inovador na revista Tectonophysics, revelando evidências convincentes de uma enorme cratera de asteróide enterrada sob a Austrália.

Esta estrutura subterrânea escondida, conhecida como estrutura Deniliquin, apresenta um diâmetro estimado em mais de 320 milhas. Se for confirmado, ultrapassará a actual maior estrutura de impacto na Terra – a cratera Vredefort, na África do Sul, que mede cerca de 100 quilómetros de largura. Notavelmente, a estrutura Deniliquin excederia até mesmo o tamanho da cratera Chicxulub, que se acredita ser responsável pelo desaparecimento dos dinossauros.

A pesquisa de Glikson destaca características-chave que reforçam o argumento de que a estrutura Deniliquin é um local de impacto de asteroide. As leituras magnéticas da área exibem um padrão de ondulação simétrico na crosta que circunda o núcleo, indicativo das intensas forças magnéticas geradas durante um evento de impacto colossal.

Surge a questão: como é que uma estrutura tão enorme permaneceu escondida sob a superfície da Austrália durante tanto tempo? Glikson sugere que ao longo de milhões de anos, a estrutura sofreu erosão, diminuindo gradualmente a sua proeminência. Assim como uma gota de água espirra de uma cratera transitória, semelhante ao núcleo elevado de um local de impacto de asteroide, a estrutura de Deniliquin resistiu lentamente ao teste do tempo.

Esta descoberta surpreendente ilustra não apenas a história dinâmica do nosso planeta, mas também a vastidão do impacto do universo no nosso próprio quintal. Com os avanços contínuos na investigação científica, podemos antecipar novas revelações sobre o passado antigo da Terra e os acontecimentos profundos que moldaram o nosso mundo tal como o conhecemos.

Perguntas frequentes

P: Qual é a estrutura da Deniliquina?

A estrutura Deniliquin é uma enorme cratera subterrânea de asteróide potencialmente enterrada sob a Austrália, exibindo um diâmetro estimado em mais de 320 milhas.

P: Como a estrutura Deniliquin se compara a outras estruturas de impacto conhecidas?

Se confirmada, a estrutura Deniliquin seria a maior estrutura de impacto conhecida na Terra, ultrapassando a cratera Vredefort, na África do Sul, e até a cratera Chicxulub, associada à extinção dos dinossauros.

P: Como a estrutura da Deniliquin permaneceu oculta por tanto tempo?

Ao longo de milhões de anos, a erosão diminuiu gradualmente a proeminência da estrutura Deniliquin, tornando difícil a sua detecção na superfície da Terra.

P: Que evidências sustentam que a estrutura Deniliquin é um local de impacto de asteróide?

As leituras magnéticas da área revelam padrões de ondulação simétricos na crosta que rodeia o núcleo, que são características criadas pelas intensas forças magnéticas desencadeadas por um evento de impacto massivo.