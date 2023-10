Cientistas identificam gatilhos para patógenos bacterianos, abrindo portas para novas estratégias de tratamento

Uma nova pesquisa conduzida na Universidade de Nevada, Las Vegas (UNLV) está lançando luz sobre bactérias nocivas e como elas ativam certos genes que causam doenças no corpo humano. Liderada pela microbiologista Helen Wing, uma equipe de cientistas interdisciplinares concentrou sua atenção na Shigella, um patógeno bacteriano mortal responsável por causar sintomas como cólicas abdominais, febre e diarreia. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças estimam que as infecções por Shigella resultam em 600,000 mortes em todo o mundo a cada ano.

Uma das principais descobertas feitas pelos pesquisadores é o papel de uma proteína importante chamada VirB, que atua como um “interruptor” que aciona a bactéria para causar doenças em humanos. A proteína se liga ao DNA da Shigella, ativando a doença. No entanto, o estudo descobriu que interferir no processo de ligação do VirB pode potencialmente impedir que a Shigella cause doenças.

A pesquisa, publicada na revista mBio, foi reconhecida como “Escolha do Editor”. Quando são feitas substituições na proteína VirB, esta perde a sua capacidade de activar genes de virulência na Shigella, tornando efectivamente a bactéria não infecciosa. Esta descoberta abre a possibilidade de desenvolvimento de tratamentos que tenham como alvo a proteína VirB para combater infecções por Shigella.

A equipe do laboratório de microbiologia da UNLV pretende obter uma melhor compreensão dessas proteínas “interruptoras”, que podem transformar bactérias normalmente inofensivas em patógenos agressivos. O objetivo final é descobrir métodos para controlar bactérias causadoras de doenças e potencialmente desenvolver novos medicamentos que tenham como alvo essas proteínas.

As implicações desta pesquisa vão além da Shigella e abrangem outros patógenos. Os cientistas acreditam que abordagens semelhantes poderiam ser aplicadas a outras bactérias clinicamente relevantes, visando diferentes proteínas envolvidas na virulência da doença. Ao compreender o funcionamento e as interações destas proteínas, os cientistas esperam melhorar as estratégias de tratamento e aliviar o fardo das doenças infecciosas em todo o mundo.

Uma das principais moléculas envolvidas no processo de ligação é o trifosfato de citidina (CTP), que é crucial para a regulação da VirB. Ao interferir na ligação do CTP, os pesquisadores esperam desenvolver estratégias de tratamento que possam minimizar o impacto de bactérias nocivas como a Shigella.

Esta pesquisa marca um importante passo em frente na descoberta dos gatilhos para patógenos bacterianos e abre a porta para novos caminhos para tratamento e prevenção. Ao compreender os mecanismos que permitem que as bactérias causem doenças, os cientistas podem desenvolver estratégias mais eficazes para combater estas infecções e melhorar a saúde global.

Fonte: Universidade de Nevada, Las Vegas [Sem URL]