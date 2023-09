Fracking com CO2 líquido pode desencadear pequenos tremores, mostram novas pesquisas

Uma nova pesquisa revelou que o fraturamento hidráulico, seja realizado com dióxido de carbono líquido (CO2) ou água, pode causar pequenos tremores. Este estudo confirma que os tremores são produzidos pelos mesmos processos que poderiam potencialmente levar a terremotos maiores e prejudiciais.

Fracking, ou fraturamento hidráulico, envolve a injeção de fluidos abaixo da superfície da Terra para extrair petróleo e gás natural. Embora os métodos tradicionais de fracking utilizem águas residuais, esta investigação específica concentrou-se na utilização de CO2 líquido. O fracking com CO2 líquido tem o benefício adicional de sequestrar carbono, reduzindo a sua contribuição para a retenção de calor atmosférico.

As estimativas sugerem que o fracking de dióxido de carbono tem o potencial de poupar tanto carbono anualmente como mil milhões de painéis solares. Isto torna-o uma opção mais amiga do ambiente em comparação com o fracking de águas residuais, uma vez que mantém o carbono no subsolo e fora da atmosfera.

O estudo, publicado na revista Science, indica que as descobertas de tremores resultantes do fracking de CO2 são provavelmente aplicáveis ​​também ao fracking baseado em água. Ambos os métodos podem potencialmente induzir atividade sísmica.

Os sismólogos já debateram a origem destes tremores, com alguns sugerindo que foram causados ​​por grandes terremotos que ocorreram longe, enquanto outros levantaram a hipótese de que eram ruído gerado por atividades humanas. Ao instalar sismógrafos em torno de um local de fraturamento hidráulico em Wellington, Kansas, os pesquisadores conseguiram determinar que os tremores estavam de fato relacionados às injeções de fluido.

O monitoramento dessas atividades é crucial para compreender a deformação das rochas e rastrear o movimento dos fluidos após a injeção. Experimentos de modelagem podem ajudar a determinar pressões seguras de injeção de fluido para minimizar a probabilidade de desencadear atividades sísmicas prejudiciais. No entanto, a presença de falhas desconhecidas torna difícil prever o resultado em todos os casos.

Esta investigação esclarece o impacto potencial do fracking nas atividades sísmicas e enfatiza a necessidade de monitorização e regulamentação cuidadosas para mitigar os riscos associados ao processo.

