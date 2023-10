Novos insights sobre o continente em desaparecimento

Os geólogos há muito são fascinados pelo enigma em constante mudança dos continentes da Terra. Um recente avanço de uma equipa da Universidade de Utrecht, na Holanda, lançou luz sobre um continente que desapareceu misteriosamente há milhões de anos. Conhecida como Argolândia, esta massa de terra com 5,000 km de comprimento separou-se do oeste da Austrália há aproximadamente 155 milhões de anos. No entanto, o seu paradeiro permaneceu um enigma até agora.

A chave para resolver este mistério estava abaixo da superfície do oceano, onde um enorme “vazio” conhecido como Planície Abissal de Argo forneceu pistas cruciais. Usando a estrutura do fundo do mar, os investigadores deduziram que Argolândia se deslocou para noroeste, acabando por se estabelecer sob as ilhas do Sudeste Asiático. Contrariamente às expectativas, nenhum grande continente foi descoberto sob estas ilhas. Em vez disso, foram encontrados apenas restos de pequenos fragmentos continentais, rodeados por bacias oceânicas muito mais antigas.

Os cientistas da Universidade de Utrecht embarcaram em uma jornada para descobrir o que havia acontecido com a terra desaparecida. Eles descobriram que outro continente “perdido”, encontrado em 2019, havia afundado no manto terrestre, deixando para trás apenas a camada superior que formava as montanhas do sul da Europa. No entanto, Argoland não deixou tais restos para trás.

Esta revelação destaca a importância de compreender o passado geológico da Terra. O geólogo Douwe van Hinsbergen explicou que as reconstruções de antigos supercontinentes e a compreensão da geografia da Terra em épocas anteriores são vitais para obter conhecimentos sobre processos como a evolução da biodiversidade, o clima, a descoberta de matérias-primas e a compreensão das formações montanhosas e das placas tectónicas.

Ao longo de sete anos de pesquisa, a equipe descobriu que Argolândia se dividiu em diferentes fragmentos, que chamaram de Argopélago. Esses fragmentos microcontinentais foram separados por bacias oceânicas mais antigas, assemelhando-se a outros continentes submersos, como a Grande Adria e a Zeelândia. Os fragmentos chegaram aos seus locais atuais há cerca de 300 milhões de anos e hoje encontram-se nas profundezas das selvas exuberantes da Indonésia e de Mianmar.

Esta descoberta não só fornece novos conhecimentos sobre a geologia do Sudeste Asiático, mas também aprofunda a nossa compreensão do passado dinâmico da Terra e dos mecanismos que moldam o nosso planeta.

Perguntas frequentes

P: Por que Argolândia foi considerada um quebra-cabeça?

R: Argolândia, um continente que se separou do oeste da Austrália, desapareceu, deixando os especialistas intrigados sobre a sua localização.

P: Como o mistério da Argolândia foi resolvido?

R: Pesquisadores da Universidade de Utrecht usaram a estrutura do fundo do mar para rastrear a deriva da Argolândia, que acabou sob as ilhas do Sudeste Asiático.

P: O que os pesquisadores descobriram sobre Argoland?

R: Contrariamente às expectativas, nenhum grande continente foi encontrado sob as ilhas do Sudeste Asiático. Em vez disso, foram descobertos pequenos fragmentos continentais rodeados por bacias oceânicas mais antigas.

P: Qual é o significado de estudar o passado geológico da Terra?

R: Compreender a história geológica da Terra é vital para compreender processos como a evolução da biodiversidade, as alterações climáticas, a exploração de recursos, a formação de montanhas e as placas tectónicas.

P: Como os pesquisadores nomearam os fragmentos de Argolândia?

R: Os pesquisadores chamaram os fragmentos de Argopélago, representando fragmentos microcontinentais separados por bacias oceânicas mais antigas.

Fontes: Universidade de Utrecht (URL)