Descarga de águas subterrâneas causa impacto na Grande Barreira de Corais

Um estudo recente conduzido por cientistas da Southern Cross University revelou que a Grande Barreira de Corais está sendo significativamente impactada pela entrada de nitrogênio e fósforo no ecossistema através da descarga de águas subterrâneas. Esta descoberta sugere que os actuais esforços de preservação e restauro podem necessitar de ser abordados a partir de uma nova perspectiva.

A descarga de águas subterrâneas refere-se à liberação de água abaixo da linha de água do oceano, a partir de fontes como aqüíferos subterrâneos e o fundo do mar. Usando traçadores naturais, a equipe de pesquisa coletou dados de transectos offshore, rios e perfurações costeiras ao longo da costa de Queensland. A equipe descobriu que a descarga das águas subterrâneas contribuiu de 10 a 15 vezes mais nutrientes do que as entradas dos rios, com o nitrogênio entrando no recife quase duas vezes mais através das águas subterrâneas do que as águas dos rios.

Anteriormente, a maioria dos esforços para mitigar os impactos dos nutrientes no Recife concentrava-se na saída dos sistemas fluviais. No entanto, este estudo destaca a necessidade de considerar o armazenamento a longo prazo de nutrientes nas águas subterrâneas, que podem ser descarregados nas águas costeiras ao longo de décadas. Efeitos nocivos, como proliferação de algas, surtos de estrelas do mar coroa de espinhos e doenças em peixes, têm sido associados a níveis excessivos de nutrientes.

Esta pesquisa enfatiza a importância de compreender e gerir as fontes de nutrientes para proteger a Grande Barreira de Corais. Mudanças estratégicas nas abordagens de gestão são necessárias para salvaguardar o Recife para as gerações futuras. Os esforços devem centrar-se na redução da entrada de nutrientes provenientes tanto das águas subterrâneas como das fontes fluviais.

O estudo foi financiado pelo Australian Research Council, pela Herman Slade Foundation e pela Great Barrier Reef Foundation. Ao esclarecer a complexa dinâmica dos nutrientes no ecossistema, esta pesquisa contribui para os esforços contínuos de conservação e restauração da Grande Barreira de Corais.

