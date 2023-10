Descoberta espetacular: recifes de corais imaculados revelados nas Ilhas Galápagos

Cientistas a bordo do navio de investigação Falkor fizeram uma descoberta extraordinária nas águas que rodeiam as Ilhas Galápagos. Utilizando o robô ROV SuBastian de última geração, que pode explorar profundidades de até 4,500 metros, os pesquisadores conseguiram revelar dois recifes de coral de água fria até então desconhecidos. Estes extraordinários recifes, localizados entre 370 e 420 metros abaixo da superfície, acrescentaram uma nova dimensão à nossa compreensão da Reserva Marinha das Ilhas Galápagos.

Com mais de 800 metros de comprimento, o maior dos dois recifes equivale a oito campos de futebol, enquanto o recife menor se estende por 250 metros. O que é verdadeiramente notável nestas formações de corais é a riqueza de espécies de corais rochosos que abrigam, sugerindo que têm alimentado a biodiversidade marinha há milhares de anos. Esta revelação emocionante baseia-se na descoberta feita em abril de 2023, quando recifes de coral profundos foram inicialmente descobertos na Reserva Marinha de Galápagos por cientistas a bordo do R/V Atlantis do Woods Hole Oceanographic Institution.

O objetivo principal da expedição era empregar tecnologia de varredura a laser para gerar mapas de resolução excepcionalmente alta desses recifes. Através do uso de scanners a laser capazes de produzir mapas com resolução de dois milímetros, os pesquisadores conseguiram identificar a diversidade de organismos que residem no fundo do mar. Tradicionalmente, as tecnologias de mapeamento subaquático têm sido limitadas na sua capacidade de capturar imagens de organismos vivos devido à sua resolução grosseira. No entanto, este método inovador de digitalização a laser abriu novas possibilidades para o estudo de ecossistemas subaquáticos com detalhes sem precedentes.

Além da descoberta dos recifes de coral, os cientistas também encontraram dois montes submarinos até então desconhecidos. Estes montes submarinos, cuja existência se suspeita com base em dados de satélite, foram agora confirmados e meticulosamente mapeados utilizando tecnologia de ponta. Esta informação valiosa não só contribui para a compreensão científica, mas também constitui uma base para a tomada de decisões eficazes na conservação e preservação destes ecossistemas únicos.

A Direção do Parque Nacional de Galápagos reconheceu a importância desta pesquisa, enfatizando a importância da dinâmica geológica na formação dos ecossistemas de águas profundas. Ao investigar e mapear continuamente estas regiões remotas, garantimos que as Ilhas Galápagos continuem a ser um exemplo brilhante da beleza da natureza e da importância ecológica.

FAQ:

P: O que tornou a descoberta dos recifes de coral nas Ilhas Galápagos tão significativa?

R: A descoberta desses recifes de corais imaculados expande nosso conhecimento sobre os recifes profundos da Reserva Marinha das Ilhas Galápagos e destaca sua rica diversidade de espécies de corais rochosos.

P: Como esses recifes foram explorados e mapeados?

R: Os cientistas utilizaram o avançado robô ROV SuBastian e a tecnologia de varredura a laser, que produziu mapas de resolução de dois milímetros capazes de identificar os organismos que vivem no fundo do mar.

P: Que outras descobertas foram feitas durante a expedição?

R: Além dos recifes de coral, os investigadores descobriram dois montes submarinos desconhecidos, confirmando a sua existência e mapeando-os meticulosamente em alta resolução.

P: Por que essas descobertas são significativas para as Ilhas Galápagos?

R: Os dados recolhidos durante esta expedição contribuem para a compreensão e conservação da Reserva Marinha Nacional de Galápagos e do Corredor Marinho do Pacífico Tropical Oriental, destacando o papel dos habitats de águas profundas na manutenção da saúde dos nossos oceanos.