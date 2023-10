Novo asteróide “Polyhymnia” levanta questões sobre elementos desconhecidos

Um estudo recente conduzido pela Universidade do Arizona descobriu um asteróide chamado “Polyhymnia” que desafia os elementos conhecidos na Terra. O estudo, publicado no European Physical Journal Plus, revela que a Polyhymnia tem uma densidade superior a qualquer elemento encontrado no nosso planeta, sugerindo a existência de um elemento que atualmente está ausente da nossa tabela periódica.

Polyhymnia está localizada no cinturão de asteróides entre Marte e Júpiter e é categorizada como um asteróide “próximo à Terra” devido à sua proximidade com o nosso planeta. Embora os asteróides possam parecer sem importância, as suas composições fascinaram tanto os astrofísicos como os cientistas da NASA. Na verdade, a NASA está perseguindo ativamente a Polyhymnia para obter amostras e investigar mais detalhadamente suas propriedades.

Johann Rafelski, professor de física da Universidade do Arizona, comentou a descoberta, afirmando que se asteróides como Polyhymnia contêm elementos superpesados, isso levanta questões sobre como esses elementos foram formados e por que não foram descobertos em outro lugar. A densidade da Polimnia supera até mesmo os elementos mais densos conhecidos na Terra, como o Ósmio, que é conhecido por ter o maior número de prótons.

A equipe da Universidade do Arizona classificou a Polyhymnia como um “CUDO” (Objeto Ultradenso Compacto), indicando a presença de componentes atualmente desconhecidos pela humanidade. Acredita-se que este elemento permaneça estável com um número atômico de 164, indicando uma densidade significativamente maior do que qualquer elemento que conhecemos atualmente.

A NASA já começou a desenvolver planos para lançar uma espaçonave não tripulada para estudar e recuperar amostras de Polyhymnia. Esta missão segue uma colaboração recente entre a Universidade do Arizona e a NASA, que trouxe com sucesso amostras de um asteróide chamado Bennu. Descobriu-se que essas amostras eram ricas em carbono, sugerindo a possibilidade de metais valiosos dentro dos asteróides.

A descoberta de Polyhymnia e a sua densidade peculiar levanta questões interessantes sobre a existência de elementos desconhecidos no universo e como eles são formados. A próxima missão de estudar e recuperar amostras deste asteróide fornecerá informações valiosas sobre os mistérios do nosso sistema solar.

Definições:

– Asteróide: Um pequeno corpo rochoso que orbita o Sol, normalmente encontrado no cinturão de asteróides entre Marte e Júpiter.

– Densidade: A massa de uma substância por unidade de volume.

– Elemento: Uma substância que não pode ser decomposta em substâncias mais simples por meios químicos. Os elementos são representados por símbolos na tabela periódica.

– Tabela Periódica: Um arranjo tabular de elementos químicos, organizado com base em seu número atômico, configuração eletrônica e propriedades químicas recorrentes.

– Próton: Partícula subatômica com carga positiva, encontrada no núcleo de um átomo.

