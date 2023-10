Revelando o Mega Predador Colossal da Era Jurássica

Numa recente descoberta inovadora, os cientistas revelaram a existência de uma criatura extraordinária que dominou os oceanos durante impressionantes 80 milhões de anos durante a era Jurássica. Este megapredador colossal, conhecido como Lorrainosaurus, possuía uma enorme mandíbula de 4.3 metros de comprimento e um corpo elegante em forma de torpedo. Pertencente ao clado Thalassophonea, comumente chamados de assassinos do mar, o Lorrainosaurus prosperou há aproximadamente 170 milhões de anos.

Os fósseis deste antigo réptil marinho, encontrado no nordeste da França e atualmente conhecido como Grand Est, fornecem informações valiosas sobre a existência inicial de pliossauros megapredadores da era dos dinossauros. Os pliossauros, intimamente relacionados aos plesiossauros, eram conhecidos por suas habilidosas habilidades de natação e aparência distinta, lembrando golfinhos gordinhos com cabeças de cobra. No entanto, é o Lorrainosaurus que se destaca como o primeiro pliossauro megapredatório.

Através de uma análise aprofundada dos fósseis, os cientistas reexaminaram cinco descobertas específicas, incluindo três secções da sua mandíbula, uma coroa dentária com uma raiz e um fragmento da sua barbatana. Seu estudo revelou características significativas do Lorrainosaurus, distinguindo-o e merecendo seu próprio ramo único na árvore evolutiva do pliossauro. Notavelmente, o Lorrainosaurus possuía espleniais mais largos e em forma de cunha e ossos da mandíbula inferior em comparação com outros pliossauros.

Cunhados como os “reis dos oceanos Mesozóicos”, os pliossaurídeos, incluindo o Lorrainosaurus, reinaram supremos sobre seu domínio aquático. Sua força e domínio colossais naquela época valeram-lhes o rótulo de “dinastia”. Com uma mandíbula capaz de engolir a presa escolhida, o Lorrainosaurus se alimentava de uma grande variedade de grandes animais marinhos, incluindo tubarões, tartarugas marinhas e outros plesiossauros.

Curiosamente, o surgimento dos pliossauros marcou uma viragem significativa na cadeia alimentar do Jurássico, há aproximadamente 175 milhões de anos. Este período testemunhou um declínio nos predadores de ponta, como os ictiossauros semelhantes aos golfinhos, abrindo caminho para que os pliossauros surgissem e estabelecessem sua supremacia.

Embora um Lorrainosaurus médio ultrapassasse o comprimento de 20 metros, alguns desses assassinos do mar se estendiam por surpreendentes 50 metros. À medida que exploramos as profundezas da história da Terra, estas criaturas notáveis ​​continuam a cativar a nossa imaginação e a lançar luz sobre as maravilhas do antigo mundo marinho.

