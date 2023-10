Desenvolvimento de um modelo para prever a ativação de receptores de estrogênio em focas do Baikal por contaminantes ambientais

Pesquisadores do Centro de Estudos Ambientais Marinhos (CMES) da Universidade Ehime desenvolveram um modelo que pode prever a capacidade dos poluentes ambientais de ativar receptores de estrogênio nas focas do Baikal. Este estudo utilizou experimentos in vitro e simulações baseadas em computador para avaliar o potencial de ativação de bisfenóis (BPs) e bifenilos policlorados hidroxilados (OH-PCBs) nos subtipos de receptores de estrogênio α (bsERα) e β (bsERβ).

Os experimentos in vitro revelaram que a maioria dos BPs e OH-PCBs exibiam atividade semelhante ao estrogênio contra ambos os subtipos de bsER. Entre os BPs testados, o bisfenol AF demonstrou a atividade semelhante ao estrogênio mais forte. Da mesma forma, 4'-OH-CB50 e 4'-OH-CB30 mostraram a atividade mais forte entre os OH-PCBs testados contra bsERα e bsERβ, respectivamente.

Para investigar melhor como esses contaminantes ambientais se ligam ao bsER, foram realizadas simulações de acoplamento em computador. Com base nos resultados dessas simulações e nas propriedades estruturais dos contaminantes, foram desenvolvidos modelos quantitativos de relação estrutura-atividade (QSAR) para ambos os subtipos de bsER. Esses modelos previram com precisão o potencial de ativação de cada contaminante ambiental nos experimentos in vitro, distinguindo entre compostos que ativam e aqueles que não ativam tanto para bsERα quanto para bsERβ. Os pesquisadores também identificaram fatores importantes que influenciam o potencial de ativação dos contaminantes.

Além disso, os pesquisadores construíram com sucesso um modelo QSAR que prevê o potencial de ativação dos receptores de estrogênio (ERs) de camundongos usando o mesmo método. Isto demonstra a aplicabilidade desta abordagem de modelagem em diferentes espécies.

O desenvolvimento deste modelo é um passo significativo na compreensão e previsão dos efeitos dos contaminantes ambientais no sistema endócrino das focas do Baikal. Fornece uma ferramenta valiosa para avaliar os riscos potenciais destes poluentes e informar os esforços de conservação para esta espécie vulnerável.

Fonte: Hoa Thanh Nguyen et al, “Simulações in silico e descritores moleculares para prever potências de transativação in vitro de receptores de estrogênio do selo Baikal por contaminantes ambientais”, Ecotoxicologia e Segurança Ambiental (2023).