Um avanço no diagnóstico: a tecnologia CRISPR detecta o vírus Monkeypox com precisão e velocidade sem precedentes

Cientistas do Instituto Peter Doherty de Infecção e Imunidade e do Instituto de Pesquisa Médica Walter e Eliza Hall desenvolveram uma ferramenta de diagnóstico revolucionária chamada MPXV-CRISPR. Publicado no The Lancet Microbe, seu estudo colaborativo mostra o poder da tecnologia CRISPR na detecção do vírus da varíola dos macacos (MPXV) com precisão e velocidade incomparáveis.

Embora o CRISPR seja amplamente conhecido por suas capacidades de edição genética, ele foi recentemente aproveitado para projetar ferramentas de diagnóstico altamente sensíveis. O MPXV-CRISPR funciona como um “detetive superpreciso”, identificando rapidamente material genético específico associado ao vírus em amostras clínicas. Os investigadores programaram a ferramenta para atingir sequências genéticas exclusivas do MPXV, utilizando uma base de dados de 523 genomas do MPXV para construir os “guias” necessários para a ligação ao ADN viral.

Quando o ADN viral está presente numa amostra clínica, o sistema CRISPR é guiado até ao alvo e emite um sinal indicando a presença do vírus. A sensibilidade e a precisão alcançadas pelo MPXV-CRISPR são comparáveis ​​aos métodos de PCR padrão-ouro, mas com tempo de teste significativamente reduzido.

Um dos recursos inovadores do MPXV-CRISPR é a velocidade do diagnóstico. Os diagnósticos atuais da varíola dos macacos geralmente envolvem testes laboratoriais centralizados, que podem levar vários dias para obter resultados. Em contraste, o MPXV-CRISPR pode detectar o vírus em notáveis ​​45 minutos.

Para atender aos padrões estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde, a equipe de pesquisa pretende adaptar o MPXV-CRISPR em um dispositivo portátil para detecção in loco em pontos de atendimento. Esta tecnologia tem o potencial de revolucionar a gestão da varíola dos macacos, proporcionando acesso mais rápido a diagnósticos precisos, especialmente em áreas remotas e com recursos limitados. Ao acelerar o tratamento e melhorar os resultados dos pacientes, a abordagem descentralizada aos testes poderia melhorar significativamente as respostas de saúde pública aos surtos de varíola dos macacos.

O estudo foi realizado em colaboração com o Centro de Saúde Sexual de Melbourne e a Universidade Monash. Os pesquisadores acreditam que o MPXV-CRISPR representa um grande avanço no campo do diagnóstico e é uma promessa para transformar o gerenciamento de doenças no futuro.

Fonte:

O Micróbio Lanceta. (2023). Detecção rápida do vírus da varíola dos macacos usando um ensaio mediado por CRISPR-Cas12a: um estudo de validação e avaliação laboratorial.