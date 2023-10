Cientistas descobrem a explosão de rádio rápida mais distante do Universo

By

Os radiotelescópios revolucionaram a nossa compreensão do cosmos, revelando que o tranquilo céu noturno está, na verdade, repleto de fenómenos energéticos. Entre esses sinais estão as “rajadas rápidas de rádio” (FRBs), pulsos curiosos de ondas de rádio que duram apenas milissegundos antes de desaparecerem. Detectadas pela primeira vez em 1932 pelo engenheiro Karl Jansky, as FRBs continuam a intrigar os astrónomos, que trabalham para desvendar os seus mistérios.

Numa descoberta recente, os investigadores relataram a descoberta do FRB mais distante já detectado. Usando o radiotelescópio australiano SKA Pathfinder (ASKAP), os cientistas identificaram uma explosão rápida de rádio conhecida como “FRB 20220610A”. Para confirmar a origem desta explosão, a equipa utilizou o Very Large Telescope, que detectou ténues manchas de luz provenientes de uma galáxia extremamente distante. A análise das ondas de luz estendidas indicou que a explosão viajou durante impressionantes 8 mil milhões de anos para chegar à Terra, tornando-a a FRB mais remota observada até à data.

Os astrónomos estão ansiosos por descobrir a origem das rápidas explosões de rádio. Embora existam atualmente duas teorias principais, os pesquisadores estão considerando várias possibilidades. Uma explicação sugere que as explosões podem ter origem em magnetares, que são estrelas de neutrões densas com campos magnéticos incrivelmente fortes. Outra hipótese propõe que a fusão de objetos massivos, como buracos negros ou estrelas em colapso, poderia desencadear estas poderosas explosões de rádio.

É importante notar que, apesar do fascínio pelas rajadas rápidas de rádio, atualmente não há evidências que sugiram que elas tenham origem em inteligência extraterrestre. No entanto, o estudo destas explosões oferece informações valiosas sobre a estrutura do nosso universo. Por exemplo, a análise das explosões à medida que passam através de nuvens de gás quente entre galáxias fornece pistas sobre a composição e natureza de objetos celestes distantes.

A descoberta da FRB mais distante até agora é um marco significativo na compreensão do enigmático fenómeno das rajadas rápidas de rádio. À medida que os astrónomos continuam a investigar estes sinais fugazes, esperam desvendar mais segredos sobre o Universo e os seus eventos energéticos.

