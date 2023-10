Quando os animais evoluíram pela primeira vez? Uma nova abordagem para resolver o debate

By

Os cientistas estimam que existam quase 8 milhões de espécies de animais vivendo hoje, mostrando a vasta biodiversidade da Terra. No entanto, a questão de quando os animais evoluíram pela primeira vez tem sido tema de debate há séculos. Os fósseis de animais mais antigos conhecidos, datados de cerca de 500 milhões de anos, já eram complexos e visíveis a olho nu. Mas descobertas recentes, como os fósseis de aparência estranha da Biota Ediacara, de 574 a 539 milhões de anos atrás, sugerem que os animais podem ter existido ainda antes.

Os paleontólogos também descobriram fósseis semelhantes a esponjas de cerca de 800 milhões de anos atrás, mas não é possível provar conclusivamente que sejam animais. Além disso, o registo fóssil está cheio de lacunas, uma vez que apenas uma fracção da vida foi fossilizada. Para enfrentar estes desafios, os cientistas recorreram à biologia molecular e ao uso de relógios moleculares para estimar o tempo das origens dos animais.

Os relógios moleculares funcionam comparando o DNA dos animais modernos para determinar o quanto de evolução ocorreu. Embora as estimativas para a origem dos animais variem entre 800 e 700 milhões de anos atrás, a presença de diferentes estimativas baseadas em fósseis e relógios moleculares tem causado controvérsia.

Num estudo recente, os cientistas propuseram uma nova abordagem para estimar o momento da origem dos animais. Em vez de se concentrarem nos fósseis de animais mais antigos, os investigadores examinaram o tipo de rochas que poderiam preservar os primeiros animais. Eles descobriram que rochas ricas em minerais argilosos, que possuem propriedades antibacterianas e podem preservar tecidos moles, são ideais para fossilização. No entanto, as rochas do período de cerca de 790 milhões de anos atrás que possuem estas propriedades ricas em argila não contêm fósseis de animais, sugerindo que os animais podem não ter evoluído ainda naquela época.

Mais pesquisas são necessárias para continuar a busca por evidências de origens animais. Ao explorar mais eras geológicas e examinar rochas com potencial para preservar os primeiros animais, os cientistas esperam obter uma melhor compreensão de quando os animais apareceram pela primeira vez na Terra.

