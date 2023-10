O desafio de abrir a cápsula de Bennu: cientistas da NASA em busca de técnicas alternativas

By

A missão OSIRIS-REx da NASA para coletar amostras do asteroide Bennu enfrenta um desafio inesperado enquanto os cientistas lutam para abrir a cápsula da amostra. Apesar de transportar com sucesso a poeira espacial por mais de 200 milhões de quilómetros, a falta de ferramentas adequadas está a dificultar o acesso à preciosa carga.

Um comunicado oficial da agência espacial revelou que o processo de remoção encontrou dificuldades. “Após várias tentativas de remoção, ficou evidente que dois dos 35 fixadores no cabeçote TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) não puderam ser desengatados usando as ferramentas atualmente aprovadas no porta-luvas OSIRIS-REx.”

Cientistas do Centro Espacial Johnson da NASA, em Houston, enfrentam agora a tarefa de encontrar técnicas alternativas para desbloquear o tesouro de rochas e poeira de valor inestimável presos dentro da cápsula de amostra.

A natureza complexa dos fechos confundiu os especialistas, exigindo uma nova abordagem para extrair o conteúdo com segurança. A equipa de engenharia da NASA está a trabalhar diligentemente numa solução, explorando métodos inovadores para contornar este obstáculo inesperado.

Apesar deste revés, a missão OSIRIS-REx alcançou marcos significativos. Bennu, um asteróide rico em carbono, forneceu informações valiosas sobre as origens do nosso sistema solar. Os investigadores esperam que a análise das amostras ajude a desvendar os mistérios que rodeiam a formação e evolução dos planetas.

FAQ:

P: Qual é a missão OSIRIS-REx?

R: A missão OSIRIS-REx é uma missão espacial da NASA que visa coletar amostras do asteroide Bennu e devolvê-las com segurança à Terra para estudos adicionais.

P: O que é o TAGSAM?

R: O TAGSAM (Mecanismo de Aquisição de Amostras Touch-and-Go) é um braço robótico especialmente projetado usado na espaçonave OSIRIS-REx para coletar amostras da superfície do asteroide.

P: Quais são os objetivos científicos da missão?

R: A missão visa estudar a composição de Bennu, obter informações sobre a formação do nosso sistema solar e, potencialmente, lançar luz sobre as origens da vida na Terra.

P: A missão OSIRIS-REx encontrou algum outro desafio?

R: Embora o problema de abertura da cápsula de amostra seja um desafio significativo, é um dos poucos contratempos que a missão enfrentou. Globalmente, a missão teve sucesso na consecução dos seus objectivos principais.