Cientistas criam atlas espacial do proteoma do cloroplasto para compreender a fotossíntese

Os pesquisadores desenvolveram um atlas espacial do proteoma do cloroplasto, lançando luz sobre o funcionamento interno da fotossíntese. Os cloroplastos, encontrados em plantas e algas, desempenham um papel crucial na conversão da energia solar em energia química através da fotossíntese.

Num estudo publicado na revista Cell, os cientistas mapearam a localização de 1,034 proteínas no cloroplasto da alga verde Chlamydomonas. Este mapa abrangente revela a organização espacial do cloroplasto e identifica várias estruturas do cloroplasto, incluindo o envelope do cloroplasto, complexos de DNA-proteína, microcompartimentos de armazenamento de gordura e corpos proteicos associados à captura de dióxido de carbono.

Ao examinar as interações entre proteínas conhecidas e novos componentes, os pesquisadores detectaram proteínas que residem tanto no cloroplasto quanto em outras estruturas celulares, sugerindo funcionalidade cruzada e comunicação entre essas estruturas. Usando técnicas de aprendizado de máquina, a equipe gerou previsões para a localização de todas as proteínas em Chlamydomonas, auxiliando na atribuição de funções putativas para proteínas anteriormente não caracterizadas com base em sua localização celular.

O atlas espacial fornece informações valiosas sobre a função e organização das proteínas dentro do cloroplasto, permitindo aos cientistas compreender melhor o funcionamento interno da fotossíntese. Este conhecimento é essencial para a engenharia de culturas com maior produtividade para enfrentar os desafios das alterações climáticas na agricultura.

A pesquisa conduzida por Lianyong Wang et al. estabelece as bases para estudos futuros com foco em desvendar os mistérios do cloroplasto, a estrutura celular central envolvida na fotossíntese.

Fontes:

– Lianyong Wang et al, “Um atlas de proteínas do cloroplasto revela estruturas pontilhadas e organização espacial de vias biossintéticas”, Cell (2023).

– Informações do diário: Célula