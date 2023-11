A poeira desempenhou um papel maior na extinção dos dinossauros do que pensávamos anteriormente?

Os cientistas há muito acreditam que o impacto de um asteróide levou à extinção dos dinossauros. No entanto, novas pesquisas sugerem que a poeira, e não o impacto direto, pode ter desempenhado um papel mais significativo na sua extinção.

De acordo com um estudo publicado na Nature Geoscience, investigadores belgas argumentam que, embora os efeitos imediatos do impacto do asteróide tenham sido devastadores, estudos anteriores ignoraram outro factor crucial: os biliões de toneladas de poeira que teriam sido expelidas para a atmosfera.

Os investigadores propõem que a poeira causou um “inverno global”, pois bloqueou os raios solares e causou uma queda dramática na temperatura global da superfície. Esta falta de luz dificultou a sobrevivência das plantas, levando ao declínio dos herbívoros e, posteriormente, afetando toda a cadeia alimentar.

A quantidade de poeira que se estima estar presente na atmosfera é impressionante: cerca de 2,000 gigatoneladas, o que representa mais de 11 vezes o peso do Monte Everest. Simulações computacionais realizadas com sedimentos de um sítio fóssil em Dakota do Norte indicaram que a poeira poderia ter bloqueado a luz solar por até dois anos, privando as plantas da energia necessária para a fotossíntese.

Além do impacto imediato, o estudo sugere que a extinção dos dinossauros foi um processo gradual que ocorreu ao longo de alguns anos, e não um evento abrupto.

As implicações desta pesquisa vão além do reino das criaturas pré-históricas. Outro relatório recente sugere que, semelhante ao impacto de um asteróide, a detonação de uma bomba nuclear na Terra também poderia ter efeitos comparáveis ​​na atmosfera, levando a uma “Pequena Idade do Gelo Nuclear”.

Embora a extinção dos dinossauros tenha provocado uma mudança significativa no ecossistema da Terra, alguns cientistas argumentam que foi uma condição necessária para o surgimento dos mamíferos, incluindo os humanos.

Concluindo, pesquisas inovadoras desafiam a crença de longa data de que o impacto direto de um asteróide foi o único responsável pela extinção dos dinossauros. Em vez disso, sugere que o inverno global que se seguiu, causado pela enorme quantidade de poeira na atmosfera, desempenhou um papel mais importante na remodelação da composição da Terra e na preparação do caminho para o sucesso evolutivo dos mamíferos.