Novo exoplaneta descoberto pelo telescópio Kepler da NASA

O telescópio espacial Kepler da NASA fez uma descoberta inovadora esta semana, revelando um sistema solar alienígena até então desconhecido chamado Kepler-385. Este extraordinário sistema consiste em sete planetas, todos maiores que a Terra, mas menores que Netuno. Os planetas orbitam uma estrela semelhante ao Sol, que é ligeiramente maior e mais quente que o nosso Sol.

Cada um dos planetas do Kepler-385 experimenta calor intenso de sua estrela. Acredita-se que os dois primeiros planetas sejam rochosos com atmosferas finas, ligeiramente maiores que a da Terra. Por outro lado, os cinco planetas restantes têm aproximadamente o dobro do tamanho da Terra e espera-se que tenham atmosferas espessas ao seu redor.

Esta descoberta significativa faz parte de um novo catálogo do Kepler, que inclui cerca de 4,400 candidatos a planetas e mais de 700 sistemas multiplanetários. Cientistas e astrónomos continuarão a estudar Kepler-385 e os outros planetas do catálogo Kepler para obter uma melhor compreensão destes mundos distantes e da sua potencial habitabilidade.

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

1. O que é Kepler-385?

Kepler-385 é um sistema solar alienígena descoberto pelo telescópio espacial Kepler da NASA. Consiste em sete planetas, todos maiores que a Terra, mas menores que Netuno, orbitando uma estrela semelhante ao Sol.

2. Quão quentes são os planetas do Kepler-385?

Os planetas em Kepler-385 experimentam intenso calor de sua estrela.

3. Quais são os tamanhos dos planetas no Kepler-385?

Os primeiros dois planetas do Kepler-385 são rochosos e ligeiramente maiores que a Terra, enquanto os outros cinco planetas têm cerca de duas vezes o tamanho da Terra.

4. Qual é o significado desta descoberta?

A descoberta de Kepler-385 e de outros planetas no catálogo Kepler fornece informações valiosas sobre a diversidade de sistemas exoplanetários e o seu potencial de habitabilidade.

5. Qual é o propósito da missão Kepler?

A missão Kepler tem como objetivo descobrir e caracterizar planetas semelhantes à Terra orbitando outras estrelas da nossa galáxia.

