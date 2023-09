Amostra de asteróide da NASA entregue com segurança no deserto de Utah

A mais recente missão espacial da NASA alcançou um marco importante como uma cápsula contendo a maior amostra de solo já coletada de um asteróide que pousou com sucesso no deserto de Utah. A cápsula, lançada da espaçonave OSIRIS-REx, pousou em uma zona de pouso designada a oeste de Salt Lake City.

A espaçonave OSIRIS-REx estava em missão para coletar uma amostra do asteroide Bennu, o que foi realizado no início deste ano. No domingo, a cápsula em forma de gota que transportava a preciosa carga reentrou na atmosfera da Terra e caiu de pára-quedas com segurança no deserto de Utah.

Esta é uma conquista significativa para a NASA, pois marca a primeira vez que uma amostra de um asteróide foi devolvida com sucesso à Terra desde que as missões Apollo trouxeram rochas lunares nas décadas de 1960 e 1970. Os cientistas estão ansiosos por estudar a amostra do asteróide, pois contém informações valiosas sobre a formação do sistema solar e pode fornecer pistas sobre as origens da vida na Terra.

Noutras notícias relacionadas com o espaço, a Força Espacial dos Estados Unidos está a explorar a possibilidade de estabelecer uma linha direta com a China para prevenir crises no espaço. O General Chance Saltzman, chefe das operações espaciais, expressou a necessidade de comunicação direta entre a Força Espacial e o seu homólogo chinês para diminuir as tensões. Embora as discussões tenham ocorrido internamente, ainda não ocorreu nenhum compromisso formal com a China.

O estabelecimento de uma linha direta com a China poderá ser um passo crucial para garantir a cooperação pacífica no espaço e evitar potenciais conflitos ou mal-entendidos. Os Estados Unidos reconhecem a importância da colaboração internacional na exploração espacial e pretendem promover melhores canais de comunicação com todas as nações que viajam pelo espaço.

Ambos os desenvolvimentos destacam o progresso e a cooperação contínuos no domínio da exploração espacial e a crescente importância das atividades espaciais no mundo moderno.

