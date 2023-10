Os ambiciosos objetivos espaciais da Índia: missões lunares e estações espaciais

A Índia tem como objetivo se tornar um ator importante na exploração espacial. O governo anunciou recentemente planos para enviar um astronauta à Lua até 2040 e estabelecer uma estação espacial até 2035. Estes objectivos ambiciosos seguem-se à aterragem bem sucedida de uma nave espacial pela Índia perto do pólo sul da Lua em Agosto, tornando-a no quarto país a alcançar um pouso suave na superfície lunar.

O primeiro-ministro Narendra Modi emitiu instruções ao departamento espacial do país para trabalhar para atingir estes objetivos. Com as recentes conquistas da Índia na exploração espacial, incluindo missões lunares e lançamentos de satélites bem sucedidos, a nação está a ganhar reconhecimento como uma potência espacial crescente.

Embora o programa espacial da Índia ainda esteja nos seus estágios iniciais em comparação com agências espaciais mais estabelecidas como a NASA, este anúncio reflete a determinação do país em fazer avanços significativos neste campo. Ao enviar um astronauta à Lua, a Índia pretende juntar-se a um grupo exclusivo de países que alcançaram com sucesso a exploração lunar.

Além das suas missões lunares, a Índia também planeia estabelecer uma estação espacial até 2035. Isto proporcionaria uma plataforma para investigação científica, desenvolvimento tecnológico e até potencial habitação humana no espaço. Uma estação espacial também serviria como símbolo das proezas tecnológicas da Índia e contribuiria para a estatura global da nação.

Enquanto isso, em outras notícias relacionadas à exploração espacial, os cientistas fizeram uma descoberta inesperada sobre o maior terremoto já detectado em Marte. O módulo de pouso InSight da NASA registrou um terremoto de magnitude 4.7 em 4 de maio de 2022. Inicialmente, os pesquisadores suspeitaram que o terremoto foi causado pelo impacto de um meteorito, já que Marte não possui placas tectônicas, que geram terremotos na Terra.

No entanto, a busca por uma cratera de impacto revelou-se vazia, levando os cientistas a concluir que o terremoto foi causado pela atividade tectônica no interior do planeta. Esta descoberta fornece novos conhecimentos sobre os processos geológicos que moldam Marte e contribui para a nossa compreensão de como o planeta se comporta.

As ambições da Índia na exploração espacial, juntamente com avanços científicos como a descoberta do Marsquake, destacam o progresso contínuo que está a ser feito na nossa compreensão do universo. À medida que as nações e os investigadores ultrapassam os limites da exploração espacial, novas fronteiras aguardam serem descobertas.

Fontes:

– “Índia pretende enviar astronauta à Lua até 2040” – Reuters

– “Cientistas surpreendidos pela fonte do maior terremoto detectado em Marte” – NASA