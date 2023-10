Os astronautas mais jovens da China partem para a estação espacial, marcando uma nova era na exploração espacial

A China embarcou num marco significativo na sua jornada de exploração espacial, quando a mais jovem tripulação de astronautas chineses partiu para a estação espacial do país. Este importante lançamento da nave espacial Shenzhou-17, também conhecida como “Nave Divina”, significa uma nova era para as ambições espaciais da China.

Movido pelo foguete Longa Marcha-2F, o Shenzhou-17 e seus três passageiros decolaram do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste da China. Esta missão não só abre caminho para o avanço do programa espacial da China, mas também abre portas para uma nova geração de “taikonautas” que moldarão o futuro da exploração espacial.

Paralelamente, o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou os planos da Rússia para estabelecer a sua própria estação orbital até 2027. Este desenvolvimento inovador alinha-se com a visão de Moscovo para o futuro da exploração espacial, após o sucesso da Estação Espacial Internacional. Apesar do revés da sua recente missão lunar, a Rússia continua empenhada no seu programa lunar, demonstrando uma dedicação inabalável à expansão da presença da humanidade no espaço.

Noutra descoberta fascinante, os cientistas revelaram novas informações sobre o interior profundo de Marte. Ao analisar as ondas sísmicas produzidas pelo impacto de um meteorito, os investigadores identificaram uma camada derretida até então desconhecida que rodeia o núcleo metálico líquido do planeta. Esta descoberta desafia estimativas anteriores e leva a uma reavaliação da nossa compreensão da composição geológica de Marte.

Somando-se ao domínio das descobertas científicas, uma colaboração entre cientistas peruanos e poloneses resultou na impressionante recriação de uma donzela inca. Esta jovem, que se acredita ter sido sacrificada para apaziguar divindades incas, foi trazida de volta à vida através de varreduras tridimensionais de seus restos mumificados. Este empreendimento cativante lança luz sobre a história e a cultura da civilização Inca, oferecendo um vislumbre dos costumes e rituais praticados há mais de 500 anos.

À medida que o programa da Estação Internacional de Pesquisa Lunar (ILRS) da China ganha força, a Bielorrússia aderiu como o mais recente país parceiro. O ILRS, iniciado conjuntamente pela China e pela Rússia, pretende estabelecer um posto avançado permanentemente habitado no pólo sul da Lua. Com a adesão do Paquistão e do Azerbaijão ao programa, a corrida espacial global intensifica-se, com o ILRS a emergir como um potencial rival do programa Artemis liderado pelos EUA.

Com estes desenvolvimentos notáveis ​​no domínio da exploração espacial, a humanidade embarca num novo capítulo de descoberta, ultrapassando os limites do conhecimento e abrindo portas para oportunidades fascinantes para além do nosso planeta.

