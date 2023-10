A alarmante perda de plataformas de gelo antárticas revelada por observações de satélite

Observações por satélite revelaram uma perda preocupante de densidade do gelo nas plataformas de gelo da Antártida ao longo dos últimos 25 anos, sublinhando o impacto acelerado das alterações climáticas. O estudo, que analisou 100,000 imagens de radar de satélite das missões Copernicus Sentinel-1 e CryoSat da Agência Espacial Europeia, descobriu que mais de 40% das plataformas de gelo flutuantes da Antártica diminuíram significativamente em volume desde 1997. Das 162 plataformas de gelo da Antártica, 71 experimentaram uma diminuição no volume, resultando em uma perda total de cerca de 8.3 trilhões de toneladas de gelo durante o período do estudo.

As descobertas destacam as implicações potenciais desta perda de gelo. Tal como as extensões das camadas de gelo terrestres da Antártida, as plataformas de gelo actuam como uma barreira que retarda o fluxo de gelo para o oceano, estabilizando assim os glaciares. No entanto, a perda de plataformas de gelo contribui não só para a subida do nível do mar, mas também para a perda acelerada de gelo sob a forma de água doce dos glaciares que flui para o oceano. Este duplo impacto representa um risco significativo.

O estudo revelou que o derretimento das plataformas de gelo resultou na liberação de aproximadamente 74 trilhões de toneladas de água doce derretida no oceano. Este influxo de água derretida pode afetar a circulação oceânica, que desempenha um papel vital na regulação da temperatura global e no apoio à vida aquática.

A pesquisa também demonstrou um quadro complexo da perda de gelo na Antártida. As plataformas de gelo no lado ocidental do continente, sujeitas a águas mais quentes devido a diferentes correntes e ventos, sofreram perdas de gelo mais significativas em comparação com as do lado oriental. A plataforma de gelo Getz, a maior da Antártida, perdeu 2 biliões de toneladas de gelo desde 1997, com cerca de 5% da perda atribuída à ruptura do gelo e à deriva para o oceano. Os 95% restantes da perda foram devidos ao derretimento na base da plataforma de gelo.

O estudo conclui que quase metade das plataformas de gelo da Antártida estão a encolher sem sinais de recuperação, indicando que não estão a conseguir regenerar-se sob a pressão de um clima mais quente. Isto realça a necessidade urgente de monitorização contínua da Antártica por satélite, como as missões Copernicus Sentinel-1 e CryoSat, para rastrear e compreender as mudanças que acontecem nesta remota paisagem polar.

