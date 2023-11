Novas pesquisas do céu e o desafio dos brilhos dos satélites

As pesquisas do céu em grande escala estão preparadas para revolucionar o campo da astronomia, permitindo aos astrónomos estudar o céu em constante mudança numa escala de tempo muito mais curta. Observatórios como o Vera Rubin e outros abrirão caminhos para observar eventos transitórios, como supernovas, nas suas fases iniciais. Estas pesquisas também ajudarão na descoberta de asteróides próximos da Terra que podem ter passado despercebidos anteriormente. No entanto, o progresso das constelações de satélites, como o Starlink, representa uma ameaça potencial ao sucesso destas pesquisas devido à poluição luminosa.

Um estudo recente conduzido por uma equipe de pesquisadores investigou o impacto das constelações de satélites nas pesquisas do céu, particularmente usando observações do Zwicky Transient Facility (ZTF). Embora estudos anteriores se concentrassem predominantemente no brilho geral dos satélites, este estudo explorou o brilho dos satélites como um fator determinante. Os satélites, devido à sua orientação variável à medida que orbitam, podem produzir flashes ou brilhos quando superfícies planas refletem a luz solar em direção à Terra. Esses brilhos se assemelham a transientes de curta duração, tornando difícil distingui-los de eventos astronômicos genuínos e filtrar os dados.

A equipe analisou os dados da ZTF durante um período de três anos e descobriu que os brilhos dos satélites têm uma influência considerável. Eles estimaram que, em média, os brilhos duram dezenas a centenas de milissegundos, com aproximadamente 80,000 brilhos de satélites ocorrendo por hora no céu. Este influxo de poluição luminosa representa um obstáculo significativo para estudos transitórios em observatórios como o Vera Rubin, comprometendo o sucesso destes projetos. Com os planos ambiciosos da Starlink para lançar satélites adicionais, juntamente com outras constelações de grande escala, a prevalência de brilhos pode tornar inviáveis ​​​​certos esforços de pesquisa do céu.

O surgimento de constelações de satélites, incluindo o Starlink, traz sem dúvida vários benefícios, como colmatar a exclusão digital e ligar áreas remotas. No entanto, este nobre objectivo tem um custo, tanto em termos financeiros como no comprometimento das nossas visões celestes. Levanta uma decisão crucial entre garantir a conectividade universal e preservar o legado dos nossos céus escuros.

Perguntas Frequentes:

P: O que são brilhos de satélite?

R: Os brilhos dos satélites são flashes curtos ou reflexos produzidos pelos satélites quando superfícies planas em sua estrutura refletem a luz solar em direção à Terra.

P: Como o brilho dos satélites afeta as pesquisas do céu?

R: Os brilhos dos satélites podem ser confundidos com transientes de curta duração, levando potencialmente à identificação incorreta de eventos astronômicos genuínos. Este influxo de dados falsos positivos dificulta a capacidade de filtrar o ruído e afeta o sucesso dos projetos de levantamento do céu.

P: Qual é a preocupação em relação às constelações de satélites?

R: Embora as constelações de satélites, como o Starlink, ofereçam vantagens em termos de conectividade global, o aumento significativo no número de satélites pode resultar no aumento da poluição luminosa durante as pesquisas do céu. Esta poluição luminosa pode comprometer a qualidade das observações e pesquisas astronômicas.

P: Que escolhas precisam ser feitas em relação às constelações de satélites?

R: Encontrar um equilíbrio entre a conectividade universal e a preservação dos nossos céus escuros é crucial. Devem ser tomadas decisões relativamente à densidade e à concepção das constelações de satélites para minimizar o seu impacto nas observações astronómicas, garantindo ao mesmo tempo um acesso generalizado à Internet.