O impacto da espaçonave na composição atmosférica da Terra

Um estudo recente publicado no Proceedings of the National Academy of Sciences revelou que satélites e naves espaciais estão contaminando a atmosfera da Terra com grandes quantidades de metais. Essa poluição ocorre na estratosfera, região que contém grande concentração de ozônio.

A equipe de pesquisa, liderada por Dan Cziczo, da Universidade de Purdue, coletou dados pilotando aviões a uma altitude de quase 12 quilômetros. Isso lhes permitiu capturar medições precisas sem qualquer contaminação por vapores de aeronaves. O estudo descobriu que metais como lítio, cobre, alumínio e chumbo, comumente encontrados em espaçonaves, ultrapassaram os níveis de poeira cósmica que ocorre naturalmente.

Além disso, a equipa descobriu que quase 10% das partículas de ácido sulfúrico, essenciais para proteger a camada de ozono, estavam contaminadas com restos vaporizados de naves espaciais. A presença de elementos únicos como o nióbio indica o uso de escudos térmicos em foguetes. Esta evidência aponta para a poluição proveniente de naves espaciais e não de meteoritos, que permaneceram inalterados durante séculos.

O impacto ambiental desta poluição ainda não é totalmente compreendido. No entanto, dado o aumento previsto do número de satélites em órbita, a situação poderá piorar. Estima-se que haverá mais 50,000 satélites até 2030, com empresas como a SpaceX e a Amazon na liderança. Este rápido crescimento na indústria espacial significa que até 50 por cento das partículas de aerossol na estratosfera podem eventualmente conter metais provenientes da reentrada de naves espaciais.

Estas descobertas levantam preocupações sobre as consequências ambientais da expansão da indústria espacial. A acumulação de detritos espaciais e a libertação de materiais produzidos pelo homem na estratosfera requerem uma investigação mais aprofundada. À medida que continuamos a depender fortemente de satélites e naves espaciais, torna-se crucial desenvolver práticas sustentáveis ​​que minimizem o impacto negativo na nossa atmosfera.

Fonte: Anais da Academia Nacional de Ciências