Explorando a antiga paisagem sob o gelo da Antártida Oriental

Um estudo recente revelou uma paisagem antiga e escondida sob a camada de gelo da Antártida Oriental, proporcionando um vislumbre do passado pré-glacial da região. A investigação conduzida pela Universidade de Durham, no Reino Unido, utilizou dados de satélite para descobrir uma área de terra adjacente às bacias subglaciares Aurora e Schmidt que permaneceu praticamente inalterada durante até 34 milhões de anos. Este pedaço de terra oferece um “fantasma da paisagem” antes da formação do manto de gelo, conforme descrito pelo co-autor principal do estudo, Stewart Jamieson.

Usando os dados existentes, os pesquisadores conseguiram mapear as ondulações na superfície do gelo, que correspondiam às mudanças na elevação abaixo. Esses gradientes sutis revelaram uma paisagem subglacial situada 1.2 quilômetros abaixo da superfície. A paisagem consistia em três massas de terra distintas, ligadas por vales em forma de U, indicando que outrora faziam parte de uma formação contínua. No entanto, durante a dissolução do antigo supercontinente Gondwana, as forças tectónicas provavelmente causaram a separação destas massas de terra.

O estudo sugere que, à medida que o clima esfriou após o período Cretáceo, as calotas polares se formaram no topo de cada massa de terra. O subsequente derretimento e escoamento criaram rios que corriam em direção à costa, que estava se abrindo na época. Há aproximadamente 34 milhões de anos, a enorme camada de gelo que hoje cobre a Antártica cresceu e sepultou todo o continente, preservando esta paisagem pré-glacial.

Curiosamente, algumas partes da Antártida Oriental sofreram uma erosão significativa devido ao peso da camada de gelo. No entanto, no local recentemente descoberto, o gelo não atingiu uma espessura que permitisse a acumulação de água, evitando assim a erosão. Isto sugere que esta paisagem particular permaneceu relativamente estável ao longo de milhões de anos.

Embora sejam necessárias mais investigações para confirmar a idade da paisagem, perfurar o gelo para extrair amostras de rochas e sedimentos do local ofereceria informações valiosas. Compreender a paisagem antiga sob o manto de gelo da Antártida Oriental é crucial para prever o seu comportamento num mundo em aquecimento. Ao compreender a forma e as características da paisagem, os cientistas podem obter informações sobre o fluxo atual do gelo e antecipar mudanças futuras.

Perguntas Frequentes:

O que o estudo recente descobriu sob a camada de gelo da Antártida Oriental?

O estudo revelou uma paisagem antiga que permaneceu praticamente intacta durante até 34 milhões de anos sob a camada de gelo da Antártida Oriental.

Como esta paisagem antiga foi detectada?

Os investigadores usaram dados de satélite para mapear as variações de elevação na superfície do gelo, que correspondiam a mudanças na paisagem subjacente. Esses gradientes sutis revelaram uma paisagem subglacial enterrada a 1.2 quilômetros abaixo da superfície.

Qual é o significado desta descoberta?

Compreender a paisagem pré-glacial abaixo da Antártida Oriental pode fornecer informações valiosas para prever o comportamento da camada de gelo num mundo em aquecimento. Ao estudar a forma e as características da paisagem, os cientistas podem compreender melhor o fluxo atual do gelo e antecipar mudanças futuras.

Há planos para confirmar a idade da paisagem?

Os pesquisadores esperam conduzir investigações adicionais perfurando o gelo e extraindo amostras de rochas e sedimentos do local. Isso permitiria uma determinação mais precisa da idade da paisagem.