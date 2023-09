Entrevista cativante de Sarah Abo com o astronauta Michael Collins

Numa entrevista recente, a jornalista Sarah Abo teve o privilégio de falar com o astronauta Michael Collins, o piloto da nave espacial Apollo 11 da NASA que levou com sucesso os primeiros homens à Lua em 1969. Embora nomes como Neil Armstrong e Buzz Aldrin sejam frequentemente associados a este missão histórica, foram as habilidades de pilotagem de Collins que garantiram seu retorno seguro à Terra.

Embora o próprio Collins não tenha pisado na Lua, sua incrível jornada fora do planeta deixou uma impressão duradoura em Sarah. Ela descreveu a perspectiva de Collins como inspiradora, afirmando que quando você está no espaço e vê a Terra, ela aparece como um pequeno espécime que pode ser coberto pelo seu polegar. Esta experiência serve como um lembrete da nossa pequenez na vastidão da galáxia que habitamos.

Durante a conversa, Sarah notou que Collins parecia profundamente sintonizado com a natureza humana. Até ao seu falecimento em 2021, ele continuou a personificar a curiosidade e o crescimento pessoal. Collins enfatizou a importância de ser curioso, desejar aprender mais sobre os outros e promover a disposição para fazer perguntas e ouvir. Ele acreditava que através dessa curiosidade é possível continuar a crescer como indivíduo.

Sarah viu a entrevista com Michael Collins como uma oportunidade notável. Ela foi inspirada por seus insights sobre o desejo humano de conhecimento e compreensão. A perspectiva única de Collins como astronauta orbitando a lua serviu como um lembrete do nosso lugar no universo e da importância da curiosidade e do crescimento em nossas vidas.

