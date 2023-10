A NASA revelou que um asteróide de 4.5 mil milhões de anos, Bennu, poderia potencialmente conter os “blocos de construção da vida na Terra”. Amostras coletadas do asteróide durante a missão Osiris-Rex exibiram evidências de alto teor de carbono e água, de acordo com os primeiros testes conduzidos pela agência espacial dos EUA. Esses materiais foram apresentados durante um evento transmitido ao vivo no Johnson Space Center em Houston, Texas. As amostras, totalizando aproximadamente 250 gramas de rochas e poeira, foram devolvidas à Terra no mês passado, depois que uma cápsula pousou no deserto de Utah, perto de Salt Lake City. O administrador da NASA, Bill Nelson, referiu-se à amostra como “tesouro científico”, afirmando que ela contribuirá para as investigações sobre as origens da vida em nosso planeta nas próximas gerações. Bennu, um remanescente do nosso sistema solar inicial com 4.5 mil milhões de anos, tem o potencial de lançar luz sobre a formação e evolução dos planetas.

O professor Dante Lauretta, principal cientista da missão, expressou entusiasmo com as descobertas feitas no material do asteroide, chamando-o de “cápsula do tempo” com segredos antigos que fornecem informações profundas sobre as origens do nosso sistema solar. A presença abundante de minerais argilosos contendo água e materiais ricos em carbono encontrados nas amostras revela apenas uma fração do que Bennu pode conter. Estas descobertas não só melhoram a nossa compreensão da nossa vizinhança celestial, mas também oferecem pistas potenciais sobre o início da vida. A missão da NASA tinha como objetivo coletar 60 gramas de amostra de asteróide, mas os cientistas ficaram agradavelmente surpresos ao encontrar “material bônus” adicional cobrindo a cabeça do coletor, a tampa do recipiente e a base quando abriram a tampa do recipiente.

No geral, o estudo das amostras de Bennu continuará a desvendar os mistérios da nossa herança cósmica e a contribuir para a nossa compreensão de como a vida na Terra começou. O elevado teor de carbono e a presença de água sugerem que asteróides como Bennu poderiam ter desempenhado um papel crucial na sementeira do nosso planeta com os ingredientes necessários para que a vida surgisse e prosperasse.

Fontes:

– Nasa/Pa. “O asteróide Bennu poderia conter os 'blocos de construção da vida na Terra'”. [Nome da fonte]. [Data].

– [Autor]. “NASA descobre possíveis 'blocos de construção da vida' em amostras de Bennu”. [Nome da fonte]. [Data].