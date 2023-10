Uma solução ecológica para remover microplásticos da água

Pesquisadores do Instituto Coreano de Ciência e Tecnologia (KIST) desenvolveram um material ecológico que pode remover com eficácia os microplásticos da água. Os microplásticos, que são resíduos de plástico que se decompõem ao longo do tempo em partículas inferiores a 20 μm, representam um risco ambiental e para a saúde significativo. As atuais estações de tratamento de água não conseguem remover microplásticos menores que 20 μm, sendo necessário encontrar soluções alternativas.

Jae-Woo Choi e sua equipe do Centro de Pesquisa do Ciclo da Água do KIST desenvolveram um floculante sólido baseado em esqueleto metal-orgânico que pode agregar nanoplásticos sob irradiação de luz visível. O material é baseado no azul da Prússia, uma substância à base de estruturas metal-orgânicas que já foi usada para adsorver elementos radioativos de águas residuais.

Os pesquisadores descobriram que o azul da Prússia pode efetivamente agregar microplásticos sob luz visível. Eles então desenvolveram um material que maximiza a eficiência de agregação do azul da Prússia ajustando a estrutura cristalina. Quando o material é irradiado com luz visível, microplásticos tão pequenos quanto 0.15 μm podem ser aglomerados até um tamanho cerca de 4,100 vezes maior, tornando-os mais fáceis de remover.

Em experimentos, os pesquisadores conseguiram remover até 99% dos microplásticos da água utilizando o material desenvolvido. Além disso, o material pode flocular microplásticos mais de três vezes o seu próprio peso, superando os floculantes convencionais que utilizam ferro ou alumínio em cerca de 250 vezes.

Esta solução ecológica não só remove eficazmente os microplásticos, mas também utiliza o azul da Prússia, que é inofensivo para o corpo humano. É um floculante sólido, facilitando a recuperação de resíduos na água, e utiliza luz natural como fonte de energia, resultando em um processo de baixo consumo energético.

Os pesquisadores acreditam que esta tecnologia tem alto potencial de comercialização e pode ser aplicada em rios em geral, estações de tratamento de águas residuais e estações de purificação de água. Além dos microplásticos, o material também pode ser usado para remover outros contaminantes dos sistemas de água.

A pesquisa, apoiada pelo Ministério da Ciência e TIC, foi publicada no dia 1º de outubro na revista internacional Water Research.

Fonte:

– Instituto Coreano de Ciência e Tecnologia (KIST)