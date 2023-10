Ryuzo Yanagimachi, pioneiro na pesquisa de fertilidade, morre aos 95 anos

Ryuzo Yanagimachi, pioneiro na pesquisa sobre fertilidade, faleceu aos 95 anos em 27 de setembro em Honolulu. Ele era conhecido por seu trabalho na clonagem bem-sucedida de múltiplas gerações de ratos em 1997, antes do anúncio da ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado. A técnica inovadora de Yanagimachi, desenvolvida com um de seus alunos de pós-doutorado, envolveu o uso de células cumulus ao redor do óvulo, em comparação com a abordagem de células adultas famintas usada pela equipe escocesa que clonou Dolly. Seu método teve uma taxa de sucesso de 2 a 3 por cento, significativamente melhor do que o processo mais rudimentar empregado pela equipe escocesa.

Apesar das suas contribuições para a clonagem, Yanagimachi permaneceu cético e alertou sobre os perigos e preocupações éticas associadas à clonagem humana. Ele enfatizou a importância dos métodos reprodutivos alinhados aos processos da natureza.

Nascido no Japão em 1928, Yanagimachi estudou zoologia e embriologia animal na Universidade de Hokkaido. Depois de lutar para encontrar cargos acadêmicos em sua área no Japão, ele ingressou na Worcester Foundation for Biomedical Research nos EUA em 1960. Mais tarde, ele aceitou um cargo na Universidade do Havaí em 1966, onde passou o resto de sua carreira.

Yanagimachi aposentou-se em 2005, mas continuou trabalhando como professor emérito até pouco antes de sua morte. Recebeu numerosos elogios, incluindo o prestigiado Prémio Quioto em 2021. Apesar dos elogios, Yanagimachi permaneceu modesto, atribuindo o seu sucesso a fazer perguntas “estúpidas” que ocasionalmente produziam avanços significativos.

