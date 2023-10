O envelhecimento do equipamento russo na Estação Espacial Internacional levanta preocupações

O chefe da agência espacial russa, Yuri Borisov, expressou preocupação com o envelhecimento do equipamento da Estação Espacial Internacional (ISS). A declaração de Borisov surge na sequência do segmento russo da ISS experimentar o seu terceiro vazamento de refrigerante em menos de um ano, levantando questões sobre a confiabilidade do estimado programa espacial da Rússia.

De acordo com Borisov, o equipamento russo na ISS excedeu a vida útil prevista. Ele afirmou que “oitenta por cento dos equipamentos russos estão fora do período de garantia”, destacando a necessidade urgente de atualizações e substituições. Isto levanta preocupações sobre a capacidade do segmento russo continuar a funcionar eficazmente na ISS.

Nas últimas décadas, o programa espacial da Rússia enfrentou vários reveses. Desde a dissolução da URSS na década de 1990, o programa encontrou dificuldades, incluindo a perda de duas missões a Marte e de uma sonda lunar. A recente queda da missão Luna-25, que levou 16 anos a ser desenvolvida, enfatizou ainda mais os desafios enfrentados pela agência espacial russa.

Borisov reconheceu a necessidade de melhorias, enfatizando a importância de aprender com os erros e trabalhar para os corrigir. Ele citou o financiamento errático como um fator que contribuiu para o desenvolvimento prolongado do Luna-25. Apesar destes contratempos, o presidente russo, Vladimir Putin, expressou o seu compromisso em continuar o programa lunar da Rússia.

O setor espacial russo enfrenta problemas de financiamento e escândalos de corrupção, que dificultaram o progresso nos últimos anos. No entanto, estão em curso esforços para resolver estas questões e garantir o sucesso futuro das missões espaciais da Rússia.

