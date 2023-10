Cosmonautas russos lançam satélite estudantil durante caminhada espacial para estudar velas solares

Os cosmonautas russos Oleg Kononenko e Nikolay Chub lançaram com sucesso o satélite estudantil “Parus-MGTU” durante uma caminhada no espaço. Como parte de um experimento, o satélite pretende investigar o movimento das velas solares. O dispositivo de lançamento, desenvolvido por estudantes da Bauman Moscow State Technical University, garante uma trajetória linear para o nanossatélite, fornecendo um requisito crucial para futuras implantações de satélites.

O objetivo principal da caminhada espacial de Kononenko e Chub era desconectar o circuito do radiador secundário do módulo “Nauka” do circuito do módulo principal. Esta ação foi necessária devido a um vazamento ocorrido no dia 9 de outubro. Os cosmonautas inspecionaram e fotografaram o local não lacrado, permitindo que especialistas na Terra analisassem e determinassem a origem da violação.

Após a implantação do satélite, os cosmonautas supervisionarão a implantação da vela solar, esperando que os ajustes no comprimento da vela exposta às partículas carregadas pelo sol facilitem o impulso da espaçonave e as modificações orbitais.

Além de lançar o satélite, Kononenko e Chub também conduziram um experimento de radar denominado “Napor-MiniRSA” no módulo “Nauka”. O experimento visa monitorar a superfície da Terra para fins ambientais, de emergência e de gestão de recursos naturais. A investigação é liderada pela Rocket and Space Corporation “Energia”.

Durante a caminhada no espaço, se for concedido tempo extra, Kononenko e Chub substituirão as placas de segurança que prendem os cabos em sua posição ancorada no módulo de serviço “Zvezda”. Esta tarefa crucial garante a funcionalidade e segurança adequadas do módulo.

A caminhada no espaço começou às 20h49, horário de Moscou (17h49 UTC, 23h19 IST), com a abertura da escotilha do Pequeno Módulo de Pesquisa “Poisk”. Os cosmonautas passarão um total de 6 horas e 52 minutos fora da Estação Espacial Internacional. Esta missão em particular marca a sua primeira caminhada espacial desde a chegada à ISS em 15 de setembro de 2023, tornando-se a sexta caminhada espacial russa do ano. Enquanto Chub se aventura fora da ISS pela primeira vez a trabalho, esta é a sexta caminhada espacial de Kononenko.

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

P: Qual é a finalidade do satélite “Parus-MGTU”?

O satélite “Parus-MGTU” tem como objetivo estudar o movimento das velas solares como parte de um experimento conduzido por cosmonautas russos durante uma caminhada espacial.

P: Qual é o significado do dispositivo de lançamento desenvolvido pelos estudantes da Bauman Moscow State Technical University?

O dispositivo de lançamento garante uma trajetória linear para o nanossatélite, o que é crucial para futuras implantações de satélites e evita possíveis desvios ao desconectar manualmente a espaçonave.

P: Qual é o objetivo do experimento de radar “Napor-MiniRSA”?

O experimento de radar “Napor-MiniRSA”, conduzido no módulo “Nauka”, foi projetado para monitorar a superfície da Terra para fins de monitoramento ambiental, monitoramento de emergência e gerenciamento de recursos naturais.

P: Que tarefa Kononenko e Chub realizarão no módulo de serviço “Zvezda”?

Se for concedido tempo adicional, os cosmonautas substituirão as placas de segurança que prendem os cabos em sua posição ancorada para garantir a funcionalidade e segurança adequadas do módulo.

P: Quanto tempo Kononenko e Chub passarão fora da Estação Espacial Internacional?

Os cosmonautas ficarão fora da Estação Espacial Internacional por um total de 6 horas e 52 minutos durante a caminhada no espaço.