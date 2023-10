Novos horizontes: cosmonautas russos realizam caminhada espacial memorável para superar desafios

By

Dois cosmonautas russos, Oleg Kononenko e Nikolai Chub, realizaram uma notável caminhada espacial no dia 25 de outubro, com duração de mais de sete horas, para superar vários desafios fora da Estação Espacial Internacional (ISS). A sua missão envolveu múltiplas tarefas críticas, incluindo a instalação de um sistema sintético de comunicações por radar e a implantação de um nanossatélite para avaliar a tecnologia de velas solares. Além disso, os cosmonautas inspecionaram o radiador de reserva externo no módulo de laboratório multifuncional Nauka, que recentemente encontrou um problema de vazamento de refrigerante.

Durante a caminhada espacial, os cosmonautas instalaram com sucesso o sistema de comunicação por radar, exceto por um pequeno problema em um dos painéis, que será resolvido posteriormente. Além disso, a vela solar do nanossatélite não se desenrolou totalmente, como observado pelas câmeras durante sua saída da estação.

A inspeção do radiador de reserva revelou-se agitada quando uma bolha de líquido refrigerante foi liberada inesperadamente durante o monitoramento do ponto de vazamento. Felizmente, o refrigerante liberado não entrou em contato com os trajes dos cosmonautas.

Para garantir a pureza da estação espacial, Kononenko e Chub inspecionaram meticulosamente seus trajes espaciais e ferramentas Orlan em busca de vestígios de refrigerante antes de reentrar na estação. Eles também limparam seus equipamentos após a repressurização, minimizando a introdução de quaisquer contaminantes. Os vestígios restantes de contaminantes serão rapidamente eliminados dentro da estação espacial utilizando métodos de filtração adicionais.

Esta caminhada espacial histórica marcou a 268ª missão dedicada à montagem, manutenção e melhoria da Estação Espacial Internacional. Embora Kononenko tenha completado seis caminhadas espaciais, esta foi a viagem inaugural de Chub à vastidão do espaço.

A agência espacial russa, Roscosmos, já havia identificado o vazamento no radiador reserva do módulo Nauka. Notavelmente, o radiador primário do módulo continua a funcionar corretamente, suportando processos de resfriamento dentro do módulo sem qualquer impacto negativo na tripulação ou nas operações da estação.

No interesse da segurança, a NASA decidiu adiar duas caminhadas espaciais programadas para este mês. As datas remarcadas para a caminhada espacial envolvendo o astronauta da NASA Loral O'Hara e o astronauta da ESA Andreas Mogensen, bem como a caminhada espacial com os astronautas da NASA Loral O'Hara e Jasmin Moghbeli, ainda não foram anunciadas.

