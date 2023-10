Galos exibem habilidades de auto-reconhecimento, segundo novo estudo

By

Um estudo recente conduzido por uma equipe de neurocientistas e psicólogos da Universidade de Bonn e da Universidade de Bochum, na Alemanha, forneceu evidências potenciais que sugerem que os galos possuem habilidades de auto-reconhecimento. Os pesquisadores desenvolveram novos experimentos envolvendo espelhos para determinar se os galos poderiam diferenciar sua própria imagem da de outro galo.

Pesquisas anteriores identificaram apenas um número seleto de espécies animais capazes de se auto-reconhecer, como pegas, alguns macacos, elefantes e golfinhos. Esses estudos normalmente envolvem a observação da resposta de um animal a uma marca em seu rosto ou corpo ao ver seu reflexo em um espelho. No entanto, dado que muitos animais não possuem membros ou apêndices adequados para tais testes, os investigadores tiveram que desenvolver métodos alternativos.

Os galos foram escolhidos como objeto deste estudo devido às suas tendências comportamentais. Foi observado que os galos frequentemente cantam quando confrontados por predadores, enquanto permanecem quietos em ambientes não perturbados. A equipe de pesquisa aproveitou essa característica para conduzir seus experimentos de auto-reconhecimento.

Durante os experimentos, um único galo foi colocado em uma área fechada dividida por uma tela de arame. Do outro lado da malha, outro galo foi colocado em algumas provas, enquanto o espaço permaneceu vazio em outras. Além disso, um espelho foi afixado na malha em algumas provas, obstruindo a visão do galo atrás dela. Para introduzir uma ameaça potencial, os pesquisadores projetaram a silhueta de um falcão no teto em alguns testes.

Analisando os comportamentos e vocalizações dos galos, a equipa de investigação descobriu que a presença de outro galo no lado oposto da malha aumentava significativamente a probabilidade de cantar. Curiosamente, esta resposta ocorreu independentemente de o galo poder ver o seu próprio reflexo no espelho ou não. Essa constatação implica que os galos compreendem que a imagem espelhada não é a de outro galo, indicando uma forma de auto-reconhecimento. Além disso, o estudo sugere que os galos dependem de sinais visuais, em vez de sinais auditivos ou olfativos, para determinar a realidade do seu entorno.

Este estudo contribui para a nossa compreensão das habilidades cognitivas dos galos e amplia o repertório conhecido de autoconsciência no reino animal. Mais pesquisas nesta área podem lançar luz sobre a evolução e o desenvolvimento do auto-reconhecimento em diferentes espécies.

