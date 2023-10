SpaceX pressiona por licenciamento de lançamento mais rápido

Resumo: A SpaceX está pressionando a Administração Federal de Aviação (FAA) para acelerar o processo de licenciamento de lançamento. O foguete Starship da empresa está pronto para um segundo teste de vôo, mas aguarda a aprovação regulatória final. A SpaceX espera lançar durante a primeira quinzena de novembro. Enquanto isso, a Virgin Galactic planeja realizar sua sexta missão em seis meses em 2 de novembro. As pequenas empresas de lançamento estão lutando para competir com os preços baixos da SpaceX para as missões Falcon 9. A posição dominante da SpaceX no mercado teve um efeito “extremamente assustador” na indústria de pequenos lançamentos. A SpaceX oferece oportunidades de lançamento compartilhado para pequenos satélites a partir de US$ 5,500 por quilograma, um preço muito inferior ao oferecido por pequenos veículos de lançamento dedicados. Três empresas norte-americanas, SpaceX, Blue Origin e Virgin Galactic, solicitaram uma extensão do período de aprendizagem antes de serem implementadas novas regulamentações federais de segurança para missões comerciais de voos espaciais tripulados. A moratória de 20 anos sobre regulamentações federais expira em 1º de janeiro.

A SpaceX está intensificando seus esforços para obter licenciamento de lançamento mais rápido da Federal Aviation Administration (FAA). A empresa concluiu os preparativos necessários para um segundo teste de voo de seu foguete Starship, mas aguarda a aprovação regulatória final. A data de lançamento mais próxima possível é agora na primeira quinzena de novembro. Já a Virgin Galactic se prepara para sua sexta missão em seis meses, marcada para 2 de novembro.

No entanto, as pequenas empresas de lançamento enfrentam desafios para competir com os baixos preços da SpaceX para as missões Falcon 9. Os executivos da indústria afirmaram que a posição dominante da SpaceX no mercado teve um impacto significativo na indústria de pequenos lançamentos, tornando difícil para eles competir em preços. A SpaceX oferece atualmente oportunidades de lançamento compartilhado para pequenos satélites a partir de US$ 5,500 por quilograma. Embora esses preços tenham aumentado em relação aos US$ 5,000 iniciais por quilograma, eles ainda permanecem muito abaixo do que os pequenos veículos de lançamento dedicados oferecem.

Além disso, três empresas norte-americanas, SpaceX, Blue Origin e Virgin Galactic, uniram-se para solicitar uma extensão do período de aprendizagem antes da implementação de novos regulamentos federais de segurança para missões comerciais de voos espaciais tripulados. A atual moratória de 20 anos sobre regulamentações federais expira em 1º de janeiro. As empresas acreditam que a indústria ainda não está madura o suficiente para adotar novas regulamentações de segurança e estão trabalhando com a FAA e outras agências governamentais para estabelecer uma nova legislação de segurança. estrutura para o transporte espacial.

Fontes:

– Fonte 1: Trevor Mahlmann/Ars Technica – https://arstechnica.com/science/2021/10/rocket-report-spacex-pushes-for-faster-launch-licensing/

– Fonte 2: Notícias Espaciais – https://spacenews.com/small-launch-companies-struggle-with-falcon-9-prices/

– Fonte 3: Ars – https://arstechnica.com/science/2021/10/the-rocket-report-an-ars-newsletter/