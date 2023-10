Índia testa com sucesso sistema de escape para cápsula de tripulação com classificação humana

A Índia alcançou um marco significativo no seu programa de voos espaciais tripulados com o teste bem sucedido do sistema de fuga da tripulação da nave espacial Gaganyaan. O teste em vôo, realizado no sábado, demonstrou os motores do foguete e os pára-quedas que impulsionariam a espaçonave para longe de um veículo de lançamento em falha.

Durante o teste, uma versão desenroscada da cápsula Gaganyaan foi lançada no topo de um foguete de combustível líquido de estágio único. Aproximadamente um minuto após o lançamento, a manobra de aborto foi acionada e a cápsula separou-se do propulsor para saltar de paraquedas no mar. As autoridades indianas ficaram entusiasmadas com o resultado do voo de teste, marcando-o como o primeiro grande marco no programa Gaganyaan de US$ 1.1 bilhão.

“Começamos a jornada de Gaganyaan com este lançamento inaugural da sequência de abortamento do veículo de teste, e isso será repetido várias vezes sob diferentes condições”, disse Sreedhara Somanath, presidente da Organização Indiana de Pesquisa Espacial. A Índia planeja realizar mais testes do sistema de aborto de lançamento no próximo ano, bem como uma missão Gaganyaan não pilotada em órbita. A meta para enviar astronautas à órbita baixa da Terra na espaçonave Gaganyaan é 2025.

O teste bem-sucedido do sistema de fuga da tripulação é um passo significativo para as ambições da Índia em voos espaciais tripulados. Demonstra a capacidade do país de garantir a segurança dos seus astronautas durante os cenários de lançamento e retorno. Ao desenvolver a sua própria nave espacial tripulada, a Índia está a posicionar-se como um actor importante na arena da exploração espacial.

O que é a espaçonave Gaganyaan?

A espaçonave Gaganyaan é a primeira espaçonave tripulada da Índia projetada para transportar astronautas para a órbita baixa da Terra.

O que foi testado durante o teste em vôo?

O teste em voo concentrou-se no sistema de fuga da tripulação, que inclui motores de foguete e pára-quedas para separar com segurança a espaçonave de um veículo de lançamento em falha.

Qual é o cronograma para enviar astronautas à órbita na espaçonave Gaganyaan?

As autoridades indianas pretendem enviar astronautas para a órbita baixa da Terra na espaçonave Gaganyaan até 2025. Isto será precedido por mais testes do sistema de aborto de lançamento e uma missão Gaganyaan não pilotada.